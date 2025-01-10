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Depremin merkez üssünde önemli topantı! CHP'li başkanlar oralı olmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.01.2025 11:11 Güncelleme: 10.01.2025 11:24
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Depremin merkez üssünde önemli topantı! CHP’li başkanlar oralı olmadı

Bakan Murat Kurum’un 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta katıldığı il koordinasyon toplantısına davet edilmelerine rağmen 4 CHP’li belediye başkanı katılmadı. Asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş’taki 4 ilçenin belediye başkanının toplantıya katılmaması tepki çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve geldiği 2 Temmuz'dan bu yana geçen 6 ayda iki depreminde de merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı 7'nci kez ziyaret etti.

Bakan Kurum depremin yıktığı Maraş'taki çalışmaları sıklıkla yerinde inceliyorBakan Kurum depremin yıktığı Maraş'taki çalışmaları sıklıkla yerinde inceliyor

Depremden sonra devam eden asrın inşa seferberliği kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Kurum, önce Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan köy evlerini ziyaret etti. Ardından Pınarbaşı Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, şehir merkezinde de esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi, valilik binasının inşaatında yetkililerden bilgi aldı.

CHP'li belediye başkanları önemli toplantıya katılmadıCHP'li belediye başkanları önemli toplantıya katılmadı

Bakan Kurum daha sonra depremden zarar gören Tarihi Kapalı Çarşı, Tarihi Demirciler Çarşısı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'ne katıldı. Şehrin ticaretini tekrar canlandıracak 3 noktadaki çalışmaların da hızla tamamlanacağı sözünü veren Bakan Kurum, deprem bölgesinin tamamında tüm konut ve iş yerlerinin bu yıl içinde teslim edileceğini belirtti.

Davet edilmelerine rağmen toplantıya gelmeyen başkanlara tepki büyükDavet edilmelerine rağmen toplantıya gelmeyen başkanlara tepki büyük

DAVETE RAĞMEN GELMEDİLER
Bakan Kurum Kahramanmaraş temasları kapsamında AFAD binasında Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Partili Kahramanmaraş milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların yöneticileriyle toplantı yaptı.

Depremin merkez üssünde önemli topantı! CHP’li başkanlar oralı olmadı

Toplantıya davet edilen CHP'li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdani, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz katılmadı.

Depremin merkez üssünde önemli topantı! CHP’li başkanlar oralı olmadı

Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının, konut ve iş yerlerinin inşa durumunun yanı sıra şehrin yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıya depremde ağır yıkımlar yaşanan 4 ilçenin de belediye başkanlarının yerine başkan yardımcıları veya birim müdürleri katıldı.

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Depremin merkez üssünde önemli topantı! CHP’li başkanlar oralı olmadı Depremin merkez üssünde önemli topantı! CHP’li başkanlar oralı olmadı Depremin merkez üssünde önemli topantı! CHP’li başkanlar oralı olmadı
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