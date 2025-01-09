Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor

Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek

"2 SAAT SÜREN YOLCULUK SÜRESİ 55 DAKİKAYA İNİYOR"

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını hatırlatarak, "2. etap ise Kuyucak'tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya iniyor." dedi.