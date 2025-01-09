09 Ocak 2025, Perşembe
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Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor

Giriş: 09.01.2025 13:41
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Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını 10 Ocak Cuma günü gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 55 dakikaya iniyor. Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyorBakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor

Söz konusu törenin 10 Ocak Cuma günü yapılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyorBakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor

Bakan Uraloğlu, "Aydın ve Denizli illeri Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi görüyor. Otoyolumuz ile özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım ağının gücüne güç katacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecekBaşkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek

"2 SAAT SÜREN YOLCULUK SÜRESİ 55 DAKİKAYA İNİYOR"

Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını hatırlatarak, "2. etap ise Kuyucak'tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya iniyor." dedi.

Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecekBaşkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek

TOPLAM 7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira tasarruf edileceğinin altını çizerek "Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

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Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor
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