Başkan Erdoğan Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmi açılışını gerçekleştirecek | Bakan Uraloğlu: Seyahat süresi 55 dakikaya iniyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını 10 Ocak Cuma günü gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 55 dakikaya iniyor. Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz” dedi.
Söz konusu törenin 10 Ocak Cuma günü yapılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, otoyolun tamamını 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Aydın ve Denizli illeri Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında köprü vazifesi görüyor. Otoyolumuz ile özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım ağının gücüne güç katacağız." ifadelerini kullandı.
"2 SAAT SÜREN YOLCULUK SÜRESİ 55 DAKİKAYA İNİYOR"
Otoyol güzergahının trafiğe açılan ilk etabının Kocabaş'tan başlayıp, Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent ilçelerini geçerek Kuyucak'a ulaştığını hatırlatarak, "2. etap ise Kuyucak'tan başlayarak; Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanıyor. Otoyolumuz ile Aydın ve Denizli arasında D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1,5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya iniyor." dedi.
TOPLAM 7,4 MİLYAR LİRA TASARRUF
Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ile zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan ise 1 milyar lira tasarruf edileceğinin altını çizerek "Yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." açıklamasında bulundu.
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