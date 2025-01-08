Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KKTC'de! "İki devletli çözüm için umutluyum"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başlıkları...

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten duydum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Kıbrıs Türk'ünün 50 yıldır maruz kaldığı izolasyon insanlık suçuna dönüşmüş durumda. Bu suç ortaklığının bir çok ortağı var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu izolasyondan en az zararı alması için KKTC'ye destek olmaya devam edeceğiz. Bildiğin gibi son 50 yılda adada bir gerçeklik oluşmuş durumda, bu gerçeklik iki ayrı kesimin birbirinden ayrı kendilerini yöneterek gelmesini sağlamıştır. Bu gerçeklik ile Kıbrıs'ın devam etmesi gerekiyor. Ancak Kıbrıs'ta 50 yıl önceki formülle sorun çözülemez. Adanın tek çözüm yolunun, iki devletli çözüm olduğu görülmekte. Hayat gerçekliği içerisinde gerçeklik ile bağdaşmayan bir durumu yaratmaya çalışmak iyi bir husus değil. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm gerçekleşmesi halinde, buranın ekonomisiyle, turizmiyle enerjisiyle bölgeye muazzam bir istikrar ve katkı sağlayacağı görülmektedir. Geçmişten ders çıkarıp, Kuzeyiyle Güneyiyle adanın yoluna devam etmesi gerekiyor. İki devletli çözümün küresel barışa yapacağı katkı göz ardı edilmemelidir. Uluslararası ortamlarda beraber kaldığımızda iki devletli çözümün hayata geçirilebileceği konusunda herkes hem fikir. Modern bir şekilde kalkınmış bir adanın oluşmasını istiyorlar ise, iki devletli çözüm konusunda ellerin taşın altına girmesi gerekiyor. Yunanistan ile Türkiye arasında cereyan eden olumlu havanın adaya da sirayet edeceğini düşünüyorum. Dünü kaybettik bugünü ve geleceği kaybetmeyelim ve dört kesim bir araya gelelim. KKTC'ye desteğimiz sonuna kadar sürecek. İki devletli çözüm olmalı, iki devletli çözüm için umutluyum"

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