FETÖ’nün sonu çok yakın! 12 kişilik heyet de çare bulamadı

Örgüt dağılmanın eşiğine geldi! 12 kişilik heyet de çare olmadı (AA)

İcra Heyeti ne kadar olumlu bir hava çizmeye çalışsa da yönetimdeki gruplaşmalar örgüt genelinde hissedilir bir hal aldı. Kararlar 12 kişilik heyet tarafından alınıyor gibi gözükse de heyette asıl etkiyi Abdullah Aymaz'ın başını çektiği Mehmet Vehbi Yavuzlar, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Muhammed Çetin ve Talip Büyük gösterir oldu.

ÖRGÜT YÖNETİMİNDE KARAR ALMA SIKINTISI

Yönetimdeki çatlaklar karar alma aşamasında aksaklıkları gün yüzüne çıkardı. Elebaşı Gülen'in ölümünden önce heyet tarafından alınan kararlar son kertede Gülen tarafından onaylanıyordu. Ancak, şimdi alınan kararlar heyetteki her bir isim tarafından sorgulanır oldu. Bu da karar alma aşamasında aksaklıklara neden olmaya başladı.

İcra Heyeti içindeki sıkıntılar sadece alınacak yeni kararlarla da sınırlı değil. Ne kadar birlik mesajı verilse de örgüt tabanında heyete karşı oluşan güvensizlik, üst yönetimin maddi kaynak bulmasında problem haline geldi. Bu nedenle İcra Heyeti'nin güçlü gözüken kanadı yani Abdullah Aymaz ve ekibi "himmet" oranlarında artışa gidilmesini istedi.

HEYET İÇİNDE GÜLEN'İN VASİYETİNE AKSİ TUTUM

Örgüt elebaşı Gülen ölmeden önce İcra Heyeti'nde değişikliğe gidilmesini söylemişti. Heyetin gençleştirilmesi, farklı milliyetlerden insanların heyette yer alması talimatını vermişti. Ancak, 12 kişilik heyetin tek ortak düşüncesi gücü elinden bırakmamak oldu. Gülen'in ölümünden sonraki sürecin "geçiş dönemi" olduğu bahanesi ile heyette değişiklik yapılmaması kararı alındı.