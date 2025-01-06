Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 22 kişi yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Afganistan uyruklu 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
İlçeye bağlı Bademli mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükkuyu/Koldestim) ile Gürpınar Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin karada yürüttüğü çalışmada 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.