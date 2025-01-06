06 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 22 kişi yakalandı

Çanakkale'de düzensiz göçmen operasyonu: 22 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 20:45
ABONE OL
Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu: 22 kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Afganistan uyruklu 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

İlçeye bağlı Bademli mevkisinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Küçükkuyu/Koldestim) ile Gürpınar Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin karada yürüttüğü çalışmada 12'si çocuk 22 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu: 22 kişi yakalandı Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu: 22 kişi yakalandı Çanakkale’de düzensiz göçmen operasyonu: 22 kişi yakalandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör