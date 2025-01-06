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Bartın'da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 22:36
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Bartın’da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı

Bartın'da ormanlık alanda define ararken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Kaleköy köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ormanlık alanda yapılan kontrollerde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan bölgede 4 adet av tüfeği, çok sayıda av tüfeği fişeği ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Bartın’da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı Bartın’da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı Bartın’da define avcılarına suçüstü: 5 gözaltı

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