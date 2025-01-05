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Biden'dan giderayak kanlı destek! İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satış planı devrede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.01.2025 01:02 Güncelleme: 05.01.2025 01:12
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Biden’dan giderayak kanlı destek! İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satış planı devrede

Katil İsrail 1 yılı aşkın süredir Gazze'de katliamlarını sürdürüyor. Terör develeti İsrail'e en büyük desteği ise ABD vermeye devam ediyor. ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın görev süresi dolmadan İsrail ile yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışı anlaşması hakkında Kongre'nin bilgilendirildiğini duyurdu. Kongre onayını alması gereken söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kiloluk savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer ilgili ekipmanlar dahil olmak üzere, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli savunma ekipmanını ve mühimmatını içeriyor.

İsrail'in 1 yılı aşkın süredir Gazze'deki soykırımına kesintisiz destek veren ABD, şüphesiz katliamın en büyük destekçisi oldu.

ABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 17,9 milyar dolar askeri yardım sağladı (AA).ABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana 17,9 milyar dolar askeri yardım sağladı (AA).

ABD İSRAİL'E 17,9 MİLYAR DOLAR ASKERİ YARDIM SAĞLADI
ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana AA'nın 30.10.2024 verilerine göre İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu ortaya konuldu.

(Foto: AA)(Foto: AA)

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, ABD'li yetkililer, İsrail ile savaş uçakları ve top mermileri mühimmatını da içeren 8 milyar dolarlık silah anlaşması önerisini Kongre'ye "gayriresmi" olarak bildirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yetkili, Dışişleri Bakanlığının anlaşmayı Kongre'ye "kritik mühimmat stoklarını ve hava savunma kabiliyetlerini takviye ederek İsrail'in uzun vadeli güvenliğini desteklemeye" yönelik bir önlem olarak sunduğunu belirtti.

ABD'nin İsrail'in güvenliğinin sağlanması için desteğini sürdüreceğine işaret eden yetkili, "Başkan (Joe Biden) İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak vatandaşlarını savunma, İran ve onun vekil örgütlerinin saldırganlığını caydırma hakkı olduğunu açıkça ifade etti. İsrail'in savunması için gerekli kabiliyetleri sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Kongre onayını alması gereken söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kiloluk savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer ilgili ekipmanlar dahil olmak üzere, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli savunma ekipmanını ve mühimmatını içeriyor.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Yetkililere göre, söz konusu satış kapsamında mühimmatın bir kısmının ABD'nin mevcut stoklarından temin edilmesi öngörülürken kalanının ise üretilip teslim edilmesi bekleniyor.

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Biden’dan giderayak kanlı destek! İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satış planı devrede Biden’dan giderayak kanlı destek! İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satış planı devrede Biden’dan giderayak kanlı destek! İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satış planı devrede
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