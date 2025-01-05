Biden’dan giderayak kanlı destek! İsrail’e 8 milyar dolarlık silah satış planı devrede

(Foto: AA)

Kongre onayını alması gereken söz konusu silah satışı, insansız hava araçları, 155 mm top mermileri, küçük çaplı bombalar, 500 kiloluk savaş başlıkları, bomba fünyeleri ve diğer ilgili ekipmanlar dahil olmak üzere, havadan gelen tehditlere karşı savunma amaçlı AIM-120C-8 AMRAAM gibi önemli savunma ekipmanını ve mühimmatını içeriyor.

(Foto: AA)

Yetkililere göre, söz konusu satış kapsamında mühimmatın bir kısmının ABD'nin mevcut stoklarından temin edilmesi öngörülürken kalanının ise üretilip teslim edilmesi bekleniyor.