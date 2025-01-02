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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı: Başkan Erdoğan'a hakaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 10:56 Güncelleme: 02.01.2025 10:57
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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı: Başkan Erdoğan’a hakaret

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmesi nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sabri Uzun'un paylaşımı (X)Sabri Uzun'un paylaşımı (X)

Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı: Başkan Erdoğan’a hakaret Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı: Başkan Erdoğan’a hakaret Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı: Başkan Erdoğan’a hakaret
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