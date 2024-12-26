Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 9 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de polisin düzenlediği 'şok uygulamada' aranan 9 zanlı yakalandı. Uygulamada, 1 araç trafikten men edildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 50 ekip ve 185 personelin katıldığı uygulamada, 1499 araç ve 4 bin 558 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.
Uygulamada, 1 araç trafikten men edildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.