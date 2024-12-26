Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 9 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 50 ekip ve 185 personelin katıldığı uygulamada, 1499 araç ve 4 bin 558 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, 1 araç trafikten men edildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.