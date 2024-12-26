26 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 9 şüpheli yakalandı

Kayseri'de "şok uygulamada" aranan 9 şüpheli yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 09:14
ABONE OL
Kayseri’de şok uygulamada aranan 9 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği 'şok uygulamada' aranan 9 zanlı yakalandı. Uygulamada, 1 araç trafikten men edildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 50 ekip ve 185 personelin katıldığı uygulamada, 1499 araç ve 4 bin 558 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Uygulamada, 1 araç trafikten men edildi, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör