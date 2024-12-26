Adana’da sahte ve kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürmeye hazırlanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent genelinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda bir kısmı sahte 399 litre kaçak içki, içki yapımında kullanılan 86 litre etil alkol ile 766 aroma verici kit ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.