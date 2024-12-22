Suriye’nin ilk kadın üst düzey yöneticisi Ayşe Eldibs oldu

Suriye Siyasi İşleri İdaresinden yapılan açıklamada, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Dibs'in getirildiği belirtildi.

Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi, yıllarca Türkiye'de yaşamış bir isim oldu. Ayşe Eldibs, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu Suriyeli Dernekler Platformu'nun başkanlığını yapmıştı. Eldibs geçiş hükümetinde Kadın İşleri Ofisi başkanlığına getirildi.



Daha önce insani yardım alanında çalışmaları olan Dibs, sosyal medya hesabında, kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlıyor.