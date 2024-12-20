TSK’ya skandal ifadeler kullanmıştı! Özlem Gürses’e ev hapsi

TSK'ya skandal ifadeler kullanmıştı! Özlem Gürses gözaltında (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerini terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği değerlendirilen Gürses hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

"Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ÖZLEM GÜRSES ADLİYEDE

Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



ÖZLEM GÜRSES'E TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi.

Yazıda, ilgili kanun maddesi gereğince Adalet Bakanlığının iznine tabi olması nedeniyle Bakanlıkça soruşturma izni verildiği ifade edilerek, Gürses'in "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan tutuklanması talep edildi.

Şüphelinin hakimlik işlemlerine başlanması bekleniyor.

. Özlem Gürses'e ev hapsi verildi.