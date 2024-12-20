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TSK'ya skandal ifadeler kullanmıştı! Özlem Gürses gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 21:03 Güncelleme: 20.12.2024 22:15
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TSK’ya skandal ifadeler kullanmıştı! Özlem Gürses gözaltında

Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'na 'IŞİD yapısı' şeklindeki skandal ifade kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı.

Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde skandal sözler sarfetmişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerini terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği değerlendirilen Gürses hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI
"Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı.

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