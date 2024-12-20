TSK'ya skandal ifadeler kullanmıştı! Özlem Gürses adliyede
Gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'na 'IŞİD yapısı' şeklindeki skandal ifade kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. 'Devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Gazeteci Özlem Gürses YouTube kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne skandal iftira atmıştı.
Gürses TSK hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." şeklinde skandal sözler sarfetmişti.
BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türk Silahlı Kuvvetlerini terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği değerlendirilen Gürses hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
"Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı.
"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ÖZLEM GÜRSES ADLİYEDE
Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.