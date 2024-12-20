TSK’ya skandal ifadeler kullanmıştı! Özlem Gürses adliyede

TSK'ya skandal ifadeler kullanmıştı! Özlem Gürses gözaltında (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerini terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği değerlendirilen Gürses hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

"Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Özlem Gürses gözaltına alındı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN ÖZLEM GÜRSES ADLİYEDE

Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.