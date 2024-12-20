CHP’li İBB’nin önlemi korku filmlerini aratmadı! Bayrampaşa’da 2 kişiye daha önce mezar olmuştu: Vatandaş tedirgin

Oğlunun evli ve üç çocuk babası olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti: "Eski bir arabası vardı, geçimini onunla sağlıyordu. Benim bir gelirim yok, onlara dört dörtlük bakamayacağım. Onlara elimden geldiğince sahip çıkacağım. Oğlumun ölüm sebebinin araştırılması için konunun arkasından gideceğim, dava edeceğim. Oğlum hakkında haber yapılmış, 'Halil Doğan eşinden ayrı yaşıyormuş, alkol içmiş' diye. Bu yalan haberi yapanı da dava edeceğim. Benim yerimde kim olsa yüreği yanar. Oğlumun yanında ölen arkadaşı da benim evladımdır. Buna yürek dayanmaz."

Halil Doğan'ın kuzeni Süleyman Gezen de olay günü 6 kişi mangal yapmaya gittiklerini, yalnızca sohbet ettiklerini anlatarak, "Bazı haber kanalları, 'Şakalaşırken düştü, 3 ay önce eşinden boşanmış.' demiş, öyle bir şey yok. 10 yıldır evli, 3 yetim bıraktı arkasında. Çocuklarının biri 8, diğeri 6, en küçüğü 4 yaşında. Halil, tellerin dibinde duruyordu. Uğur da geldi, sarılmak istedi. Sarılırken hafif bir şekilde tele değdi ve değmesiyle aşağıya düştüler." dedi.