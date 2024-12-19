Çanakkale’de yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
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Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheli 3 şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar suçundan Ayvacık ve Eceabat ilçeleri ile Boğazkent ve Barbaros mahallelerinde 3 şüpheliye yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 7 adet cep telefonu, 6 adet SIM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flash disk, 1 adet taşınabilir disk, 3 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tablet bilgisayar olmak üzere 22 adet dijital materyale, 20 bin dolar ve 2 bin 300 euro nakit paraya ve 20 adet kredi kartına el konuldu.
Şüpheli 3 şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.