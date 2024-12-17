Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı.
Konuk Başbakan Mikati'nin içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Mikati'ye protokol kapısına kadar eşlik etti. Başkan Erdoğan, Mikati'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Mikati'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Mikati, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Mikati , merdivenlerde Türkiye ve Lübnan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Mikati, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.
Törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Başkan Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
FİLİSTİN VE SURİYE MASASI
Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.
"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENECEK"
Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, "Liderlerin yapacağı görüşmeler oldukça önemli olacak. Elbetteki Lübnan İsrail'in yoğun saldırıları altında mücadele vermiş bir ülke pozisyonunda. Dolayısıyla bu saldırılardan sonra ülkenin yeniden kalkındırılabilmesi için bazı adımlar atılması gerekiyor. Bir çok ihtiyaçlar söz konusu. Bunun bir kısmının yeniden inşa olduğunu söylemek mümkün. Türkiye tam da burada büyük bir rol üstlenecek. Neler yapılıyor konusu da konuşuluyor olacak. Burada samimi bir karşılamanın olduğunu söylemek mümkün. Mikati özellikle Başkan Erdoğan'ın sıklıkla görüşen isimlerden bir tanesi. Bununla beraber İsrail'in Lübnan arasında bir ateşkes'ta söz konusu. Ama uyulan ama uyulmayan dolayısıyla ateşkes ile birlikte bölgedeki ve sahadaki son görüşmelerde liderlerin gündemdeki başlıklardan bir tanesi. Suriye konusu da ele alınacak." dedi.