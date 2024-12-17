Başkan Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi resmi törenle karşıladı

FİLİSTİN VE SURİYE MASASI

Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENECEK"

Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, "Liderlerin yapacağı görüşmeler oldukça önemli olacak. Elbetteki Lübnan İsrail'in yoğun saldırıları altında mücadele vermiş bir ülke pozisyonunda. Dolayısıyla bu saldırılardan sonra ülkenin yeniden kalkındırılabilmesi için bazı adımlar atılması gerekiyor. Bir çok ihtiyaçlar söz konusu. Bunun bir kısmının yeniden inşa olduğunu söylemek mümkün. Türkiye tam da burada büyük bir rol üstlenecek. Neler yapılıyor konusu da konuşuluyor olacak. Burada samimi bir karşılamanın olduğunu söylemek mümkün. Mikati özellikle Başkan Erdoğan'ın sıklıkla görüşen isimlerden bir tanesi. Bununla beraber İsrail'in Lübnan arasında bir ateşkes'ta söz konusu. Ama uyulan ama uyulmayan dolayısıyla ateşkes ile birlikte bölgedeki ve sahadaki son görüşmelerde liderlerin gündemdeki başlıklardan bir tanesi. Suriye konusu da ele alınacak." dedi.