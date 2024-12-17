Kritik ziyaret! Lübnan Başbakanı Mikati yarın Türkiye'ye geliyor
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul edecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara'da Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul edecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Lübnan Başbakanı Mikati'nin yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Altun açıklamasında, "Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.