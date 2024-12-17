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Irak ve Suriye'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 10:21 Güncelleme: 17.12.2024 10:35
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Irak ve Suriye’de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

IRAK VE SURİYE'DE 6 TERÖRİST ETKİSİZ

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz." notuyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristle Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam."

MSB sosyal medya X paylaşımı ekran alıntısıMSB sosyal medya X paylaşımı ekran alıntısı

Irak ve Suriye’de 6 terörist etkisizIrak ve Suriye’de 6 terörist etkisiz IRAK VE SURİYE'DE 6 TERÖRİST ETKİSİZ

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