Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı
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Borsacı Nihat Özçelik'in yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi.
Borsacı Nihat Özçelik, 'tehdit ve şantaj' ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, borsacı Nihat Özçelik'i 'tehdit ve şantaj' suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 16 Aralık'ta gözaltına aldığı öğrenildi.