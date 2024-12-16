Başkan Erdoğan'ın gündemi yoğun: Hem MYK hem de MKYK toplantısına liderlik edecek
AK Parti’nin kongre süreci devam ederken, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde MYK ve MKYK toplantıları yapılacak. Bu toplantılarda teşkilatın geleceği, yerel yönetimlerin durumu ve Suriye’deki gelişmeler ele alınacak. Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerinin tamamlanması hedeflenirken, parti yönetimi önümüzdeki döneme dair stratejilerini gözden geçirecek. İşte detaylar...
AK Parti'de 12 Ekim'de başlayan kongre süreci hız kesmeden devam ediyor. Parti, Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı hedeflerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir kongrelerine bizzat katılması süreçteki heyecanı artırıyor.
Bu buluşmalarda vatandaşlar, meydanlarda sergiledikleri coşkuyla partiye ve hükümete olan güvenlerini ifade ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İKİ TOPLANTIYA BAŞKANLIK EDECEK
Bugün AK Parti'de Başkan Erdoğan liderliğinde önce Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları gerçekleştirilecek. Her iki toplantının ana gündem maddesi kongre süreci olacak. MKYK toplantısında, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir bugüne kadar tamamlanan kongreler hakkında bilgi verecek ve sürecin detaylarını paylaşacak.
ÇOK SAYIDA SUNUM YAPILACAK
MYK toplantısında ise Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, belediyelerin mali durumları ve yerel yönetimlerin faaliyetleri üzerine bir sunum yapacak. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur'un çeşitli sunumlar gerçekleştirmesi bekleniyor.
SURİYE DE MASADA
Toplantılarda Suriye'deki son gelişmeler de gündemin önemli bir başlığı olarak ele alınacak.