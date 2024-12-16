Başkan Erdoğan’ın gündemi yoğun: Hem MYK hem de MKYK toplantısına liderlik edecek

Başkan Erdoğan (AA)

ÇOK SAYIDA SUNUM YAPILACAK

MYK toplantısında ise Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, belediyelerin mali durumları ve yerel yönetimlerin faaliyetleri üzerine bir sunum yapacak. Ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur'un çeşitli sunumlar gerçekleştirmesi bekleniyor.

SURİYE DE MASADA

Toplantılarda Suriye'deki son gelişmeler de gündemin önemli bir başlığı olarak ele alınacak.