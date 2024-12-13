Başkan Erdoğan'dan CHP'ye net tepki: YPG'nin avukatlığını siz yaptınız
Başkan Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, 'Dün sayın Özel çıkmış güya PYD üzerinden bizi sıkıştırmaya çalıştırıyor. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları ile ilgili bizim duruşumuz bellidir sayın Özel. PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize cevap vermek asıl sizin görevinizdir. Ülke ülke dolaşıp bu örgütün reklamını yapan da sizin milletvekillerinizdi. Bunların avukatlığını siz yaptınız.' dedi. Başkan Erdoğan ayrıca AK Parti davasının mazluma zulme son verme davası olduğunu ifade ederek, 'Önümüzdeki seçimlerde yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.' ifadelerini kullandı.
Erdoğan, partisinin Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Konuşmasında sözlerine, "Kocaeli'nin saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim; sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" diyerek başlayan Erdoğan, partililerin sloganları üzerine "Gençler, Rabb'ime şahsıma sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsenalar ediyorum." dedi.
AK Parti 8. İl Kongresi'nin, Kocaeli'ne, tüm ilçelerine, vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Erdoğan, "Kurulduğu günden itibaren Ak Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'nin millete ve memlekete hizmet davasına omuz vermiş, hizmet bayrağımızı Kocaeli'nde iftiharla dalgalandıran tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Dar-ı bekaya irtihal eden dava arkadaşlarımıza Rabb'imden rahmet niyaz ediyorum. Yeni görev alacak kardeşlerime başarılar diliyorum." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, "Bizim Kocaeli ile olan sevdamızı şair ne güzel anlatmış" dediği sırada salonda atılan sloganlar üzerine, "Belli oluyor. Kocaeli Süper Lig'e çıkıyor ya havalarından geçilmiyor." ifadesini kullandı.
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Anlar hal dilinden gönül dilinden. Yılmaz engellerden, dönmez yolundan. Dünyayı verseler değişmem seni, ölsem de vazgeçmem Kocaeli'nden. Kocasın, yücesin tarihte izin. Ne güzeldir dağın, ovan, denizin. Kıymet bilir, hak vefadan yaratmış her bir insanını Kocaeli'mizin. Tarihimizin ve medeniyetimizin medarıiftiharı, hal dilinden, gönül dilinden anlayan insanları, bugün bizi bir kez daha bağrına bastı. Vefanız ve sevdanız dolayısıyla bu güzel şehrin siz güzel insanlarına kalpten teşekkür ediyorum."
İlk fetih günlerinden bu yana Kocaeli'ni vatan yapan şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet niyaz eden Başkan Erdoğan, "Kocaeli bir yandan coğrafyamızın dört bir yanına evlatlarını gönderirken, bir yandan da coğrafyamızın dört bir yanında yetim kalan, öksüz kalan evlatlarımızı bağrına basan, merhamet abidesi şehirlerimizdendir. Merhameti ve hamiyeti bir hayat tarzı haline getiren büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, burada bir gerçeği bir kez daha ifade etmek istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Şairin dediği gibi; Bu can tende durdukça, bu beden nefes aldıkça gönlüm sizinledir. Kalbim, Kocaeli için atacaktır. Bizim Kocaeli için sevgimiz tarife sığmaz. Bizim Kocaeli'ne aşkımız artar, eksilmez. Burayı Akçakoca'ların sevdiği gibi seviyoruz. Bu toprakları Süleyman Paşa'ların, Orhan Gazi'lerin sevdiği gibi tutkuyla seviyoruz. Kocaeli, gazalarıyla, fetihleriyle nasıl barış medeniyetinin nişanesi olmuşsa, Türkiye Yüzyılı'nın da nişanesi olacak. Nasıl birliğimiz ve dirliğimizin timsali olmuşsa, Türkiye Yüzyılı'nda örnek şehirlerimizden biri olmaya devam edecektir."
Geçen eylül ayında kente geldiklerini anımsatan Erdoğan, "Toplam 140 kalem projeyi resmen hizmete açtık. Şehir hastanesi standartlarında inşa ettiğimiz Gölcük Necati Çelik Hastanesi'nin yeni binasını hizmete sunduk. Bugün de il kongremizi gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz." dedi.
Başkan Erdoğan Kocaeli'yi daha da geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi.
Şu gerçeği her fırsatta hem kendilerine hem de millete hatırlattıklarını belirten Erdoğan, "AK Parti, bir siyasi parti olmanın ötesinde bir davası, bir derdi, bir hayali olanların kurduğu, büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. Her kim AK Parti'yi dünyada kabul gören klasik parti işleyişi sınırları içinde değerlendirip ve öyle hareket ederse fena halde yanılır. Siyaseti sadece bu şekilde okuyanların kendi iç işleyişlerinde, yönettikleri belediyelerde, uluslararası ilişkilerinde nasıl savrulmalar yaşadığına hep beraber şahit oluyoruz." dedi.
"MİLLETİN DEĞERLERİYLE VE MEMLEKETLE BAĞINI TAMAMEN KOPARMIŞLAR"
Başkan Erdoğan, bu savrulmaların sonunun kendi ülkesine, milletine, tarihine, kültürüne, inancına önce yabancılaşmak, sonra düşman hale gelmek olduğunu ifade ederek, "Öyle vahim durumlarla karşılaşıyoruz ki bu ülkede siyaset yapıyor, bu milletin ekmeğini yiyor, bu devletin kimliğini taşıyor ama bakıyorsunuz ülkeye ve millete açıkça düşmanlık ediyor. Hadiselere Türkiye eksenli değil başka başkentlerin penceresinden bakıyor, adeta onların kılıcını sallıyor. Milletle, milletin değerleriyle ve memleketle bağını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse hemen oraya dümen kırıyorlar." diye konuştu.
Bu kesimlerin sabiteleri, ilkeleri, uğruna zorluklara göğüs gerecekleri ülkülerinin kalmadığını dile getiren Erdoğan, hataları yüzlerine vurulunca ders almadıklarını ve aynı yanlışı yapmaya devam ettiklerini kaydetti.
"HAK VE HALK HESABA ÇEKMEDEN BİZ KENDİMİZİ HESABA ÇEKECEĞİZ"
Bir konunun bilinmesini istediğini söyleyen Erdoğan, "Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği AK Parti, asla böyle olmamıştır, olmayacaktır. Biz de olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Nefsimizi sorgulamaktan, 'Acaba nerede kusurumuz var?' sorusunu kendimize sormaktan asla ve asla korkmayacağız. Eksiği, hatayı, günahı başkalarında değil hep kendimizde arayarak hakkın, hakikatin, doğrunun izninden gideceğiz. Bakınız çok net söylüyorum: AK Parti'nin temsilcisi olduğu dava bir medeniyet davasıdır. Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava, mazluma umut olma, zulme son verme davasıdır. Bu dava, adalet, hürriyet ve hep birlikte onurlu bir yaşam davasıdır." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, birilerinin yaptığı gibi bu kutlu davayı günlük siyaset uğruna bozuk para gibi harcamayacaklarını, istismar etmeyeceklerini, eğip bükmeyeceklerini ve gerekirse bedel ödemekten çekinmeyerek milleti ayakta tutan kadim değerlere sıkı sıkıya sahip çıkacaklarını vurguladı.
Türkiye ile ilgili hayallerinden, hedeflerinden milim taviz vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Kalbimizi Hakk'a bağlayacak, sırtımızı millete yaslayacak, yüzümüzü tüm insanlığa döneceğiz. Enaniyeti, kibri, büyüklenmeyi, riyayı, hasedi, zehirli dili kapımızdan içeri sokmayacağız. Tüm kesimleri, inançları ve meşrepleriyle insanımızın her birini samimi, hasbi, harbi, ümitvar, gönül alıcı, çözüm odaklı bir yaklaşımla kucaklayacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim: Beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar AK Parti teşkilatlarının kapısı, tıpkı bir tekke kapısı gibi gelen herkese açık olmalıdır. Hiç şüphesiz teröristle, hainle, hırsızla, arsızla işimiz olmaz. Zaten onların yolu da AK Parti'yle asla kesişmez. Bunun dışında herkesi muhabbetle bağrımıza basarak eser ve hizmet siyasetimizi sürdürmekte kararlıyız. Bakınız şair ne diyor? 'Bağladım nefsimi zincir yulara, dünyayı duvara astım gel de gör. Rahatı, huzuru attım kenara, çileyi bağrıma bastım, gel de gör. Yürüdüm sel oldum, durdum göl oldum. Mazluma, mağdura, kıvrak dil oldum. Zulüm sıcağında serin yel oldum. Yürekten yüreğe estim gel de gör.' Evet, nefsimizi zincire vurmadan, rahatı, huzuru bir kenara atmadan, mağdurun ve mazlumun sesi olmadan, yürekten yüreğe esmeden AK Parti'nin temsilciliğini yürüttüğü davaya layık olamayız
"DAVAMIZ ZULME SON VERME DAVASIDIR"
Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor. Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış. Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği partimiz asla böyle olmayacaktır. Böyle olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Nerede kusurumuz var sorusunu sormaktan korkmayacağız. Eksiği günahı başkalarında değil, hakkın hakikatin dorunun izinden gideceğiz. AK Parti'nin davası bir medeniyet davasıdır. Bu dava büyük güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve birlikte onurlu yaşam davasıdır. Davamız zulme son verme davasıdır. Teröristle, hırsızla ve arsızla işimiz olmaz.
YENİ İSİMLERİ TAKVİYE YAPIYORUZ
Kongrelerimiz şahsi hesapların değil Türk milletine yarış etme zeminidir. Yol arkadaşlığının devam ettiği, kucaklaşma vesileleridir. Kongrelerimizi kanuni zorunluluğu yerine getirmekten ziyade partimizi güçlendirmenin bir zemini olarak görüyoruz. Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Ne kimseye vefasızlık yaptık ne de statükocu olduk. Tam 23 yıldır Türk siyasetine damgamızı vurduk.
YEREL SEÇİM SONUÇLARINI YOL KAZASI OLARAK GÖRÜYORUZ
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ülkeyi yönetmek için milletimizin yarısından fazlasından oyunu almamız gerekiyor. 85 milyon vatandaşımızdan biraz önce ifade ettiğimiz çok küçük kesim dışında herkesin gönlünü kazanmak durumdayız. Türkiye'de AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka bu çıtayı hareket olmadığını gösteriyor. Son mahalli seçimlerde arzu etmediğimiz neticeyi elde etmiş olsak da bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz. Son seçimlerden çıkardığımız dersler ışığında gereken düzeltmeleri her kademede yapıyoruz ve yapacağız. Önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasını üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.
SURİYE KRİZİ BUNLARIN TÜM FOYASINI ORTAYA ÇIKARDI
Bölgemizde ve dünyada yaşanan her hadise omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu bizlere yeniden hatırlatıyor. Son 2 haftadır Suriye'deki gelişmelere bakmak bile AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye için ne manaya geldiğini anlamak için yeterlidir. Son 22 yılda muhalefetin isabetli tavır sergilediği neredeyse tek bir uluslararası olay yok. Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye batıdan dışlanıyor diyerek ülkemizi bu çatışmanın tarafı haline getirmek için adeta seferber oldular. Azerbaycan 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı kurtarmak için harekete geçtiğinde en fazla tepki bizim muhalefetten geldi. Dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı çıktı, Türkiye'yi Azerbaycan'a silah yardımı yapmakla suçladı. Libya krizinde başkalarından evvel CHP ve şurekasından tepki gördü. 'Libya'da ne işimiz var' diyeni mi ararsın? Arap çölü diyerek insanları aşağılananları mı ararsınk. Suriye krizi bunların tüm foyasının ortaya dökülmesini sağlamıştır. Suriye meselesi Türkiye'deki kimin nerede durduğunu özellikle gösteren bir turnusol olmuştur. Hatırlayın o günlerde CHP'nin devrik genel başkanı 'Ortadoğu bataklığı' diye oryantalist bir kavram uydurdu. Ne anlama geldiğini kendisinin de bilmediği kavram üzerinden hem kamuoyunu hem toplumu zehirledi, nefret tohumları saçtı.
BÖLGEMİZDE NE OLUYOR HABERLERİ YOK
MİT TIR'ları kumpasında FETÖ'cü alçaklara destek verilmesinden PKK'nın Suriye uzantısına kadar her yolu denediler. Baas rejimini aklamak için vicdanlarını bile tatile çıkardılar. Suriyeli muhacirlere dönük nefret söylemlerini burada saymıyorum. Evini, yurdunu, eşini, dostunu kaybetmiş mazlumları sırf seçimde 2-3 oy daha fazla alabilmek için arsızca hedef gösterdiler. Neonazi örgütlerinin Avrupa'daki gurbetçilere yaptıklarını maalesef CHP ve yandaşları ülkemizdeki muhacirlere yaptı. Suriye meselesinde açıkça çuvallamalarına rağmen yanlışta israr etmeyi halen sürdürüyorlar. Kendi iç kavgalarına, iç ayak oyunlarına öylesine dalmış durumdalar ki, Türkiye'de, bölgemizde, dünyada neler oluyor haberleri bile yok. Bir gün evvel Suriye'deki sorunun çözümünü Esed'le görüşmekten geçtiğini söylerken ertesi gün Suriye diktatörden kurtuldu diyerek omurgasızz bir şekilde bataklıkta çırpınıp durdular.
ÜLKE ÜLKE GEZİP YPG REKLAMI YAPTINIZ
Suriyeli mazlumlara yönelik ırkçı histeri nöbetleri tam 13 yıl bir türlü geçiremedi. Baas rejimin hapishanelerinden yansıyan insanlık dışı işkence, ölüm ve zulüm görüntüleri bile bunları insani çizgiye getirmedi. Bir garibin elinden tutmak yerine hala yerinden yurdundan edilmiş gariplere kin kusuyorlar. Dün sayın Özel çıkmış güya PYD üzerinden bizi sıkıştırmaya çalıştırıyor. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları ile ilgili bizim duruşumuz bellidir sayın Özel. PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize cevap vermek asıl sizin görevinizdir. Ülke ülke dolaşıp bu örgütün reklamını yapan da sizin milletvekillerinizdi. Bölücü örgütün Suriyeli uzantısına kefil olan sizin eski genel başkanınızdı. Çıkın ve açıklayın YPG konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsunuz? Bayrak değiştirmek ne zaman PKK'nın uzantılarını aklamak için yeterli olmaya başladı. Hadi Suriye'yi bilmiyorsunuz, PKK'nın 40 yıldır çevirdiği dolapları da mı bilmiyorsunuz? Allah bunlara basiret ve feraset versin. Tüm bu krizlerde Türkiye'nin kaptan köşkünde AK Parti'nin olması Türkiye'nin şansıdır.
CHP'DE SİMİT TEZGAHINI YÖNETECEK KABİLİYET YOK
CHP'nin bırakın Türkiye'yi yönetmek simit tezgahını yönetecek kabiliyete sahip olmadığı daha iyi anlaşılacak. Bir yanda Putin diğer yandan Amerika'nın müstakbel başkanı Trump'ın oyun planına dünya sıkışmıştır. 22 yıllık iktidarımızda sağladığımız siyasi, ekonomik diplomatik kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir. Türkiye her önemli meselede görüşü sorulan, duruşu merak edilen bir ülke haline getirdik. Türkiye'nin CHP yönetimi altında tüm bu sınamalar, krizler, siyasi, ekonomik, diplomatik çekişmelerden geçtiğini düşünebiliyor musunuz? Hep beraber sırt sırta vererek Türkiye'ye daha nice başarılar, nice zaferler yaşatacağımıza inanıyoruz. Siz yol ve dava arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyorum. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Kocaeli'nin projelerini de yakından takip ediyorum. Büyükşehir belediyemiz ve Cumhur İttifakı'na mensup ilçe belediyelerimiz zaten harıl harıl çalışıyor. SGK'ya tek kuruş borcu olmayan, hiçbir banka veya kuruluşa kredi borcu bulunmayan belediyelerden bahsediyorum. Bir ofiste toplanıp para kulesi yapmaktan, şişirilmiş konser faturaları üzerinden beytülmali yağmalamaktan başka hiçbir icraatları yok. Borç üstüne borç yapan bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz. Temel belediyecilik hizmetlerini dahi sunmaktan aciz durumdalar. Bunlarınki reklam belediyeciliği bizimki hizmet belediyeciliği. Arada dağlar kadar fark var. Vizyon, ufuk, yaklaşım farkı var.