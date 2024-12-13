Başkan Erdoğan’dan CHP’ye net tepki: YPG’nin avukatlığını siz yaptınız

Başkan Erdoğan, partisinin Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu (Foto: AA)

Başkan Erdoğan Kocaeli'yi daha da geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için her türlü desteği sağlamayı bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi.

Şu gerçeği her fırsatta hem kendilerine hem de millete hatırlattıklarını belirten Erdoğan, "AK Parti, bir siyasi parti olmanın ötesinde bir davası, bir derdi, bir hayali olanların kurduğu, büyüttüğü, bugünlere getirdiği bir teşkilattır. Her kim AK Parti'yi dünyada kabul gören klasik parti işleyişi sınırları içinde değerlendirip ve öyle hareket ederse fena halde yanılır. Siyaseti sadece bu şekilde okuyanların kendi iç işleyişlerinde, yönettikleri belediyelerde, uluslararası ilişkilerinde nasıl savrulmalar yaşadığına hep beraber şahit oluyoruz." dedi.

"MİLLETİN DEĞERLERİYLE VE MEMLEKETLE BAĞINI TAMAMEN KOPARMIŞLAR"

Başkan Erdoğan, bu savrulmaların sonunun kendi ülkesine, milletine, tarihine, kültürüne, inancına önce yabancılaşmak, sonra düşman hale gelmek olduğunu ifade ederek, "Öyle vahim durumlarla karşılaşıyoruz ki bu ülkede siyaset yapıyor, bu milletin ekmeğini yiyor, bu devletin kimliğini taşıyor ama bakıyorsunuz ülkeye ve millete açıkça düşmanlık ediyor. Hadiselere Türkiye eksenli değil başka başkentlerin penceresinden bakıyor, adeta onların kılıcını sallıyor. Milletle, milletin değerleriyle ve memleketle bağını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse hemen oraya dümen kırıyorlar." diye konuştu.

Bu kesimlerin sabiteleri, ilkeleri, uğruna zorluklara göğüs gerecekleri ülkülerinin kalmadığını dile getiren Erdoğan, hataları yüzlerine vurulunca ders almadıklarını ve aynı yanlışı yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

"HAK VE HALK HESABA ÇEKMEDEN BİZ KENDİMİZİ HESABA ÇEKECEĞİZ"

Bir konunun bilinmesini istediğini söyleyen Erdoğan, "Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği AK Parti, asla böyle olmamıştır, olmayacaktır. Biz de olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Nefsimizi sorgulamaktan, 'Acaba nerede kusurumuz var?' sorusunu kendimize sormaktan asla ve asla korkmayacağız. Eksiği, hatayı, günahı başkalarında değil hep kendimizde arayarak hakkın, hakikatin, doğrunun izninden gideceğiz. Bakınız çok net söylüyorum: AK Parti'nin temsilcisi olduğu dava bir medeniyet davasıdır. Bu dava, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava, mazluma umut olma, zulme son verme davasıdır. Bu dava, adalet, hürriyet ve hep birlikte onurlu bir yaşam davasıdır." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, birilerinin yaptığı gibi bu kutlu davayı günlük siyaset uğruna bozuk para gibi harcamayacaklarını, istismar etmeyeceklerini, eğip bükmeyeceklerini ve gerekirse bedel ödemekten çekinmeyerek milleti ayakta tutan kadim değerlere sıkı sıkıya sahip çıkacaklarını vurguladı.

Türkiye ile ilgili hayallerinden, hedeflerinden milim taviz vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Kalbimizi Hakk'a bağlayacak, sırtımızı millete yaslayacak, yüzümüzü tüm insanlığa döneceğiz. Enaniyeti, kibri, büyüklenmeyi, riyayı, hasedi, zehirli dili kapımızdan içeri sokmayacağız. Tüm kesimleri, inançları ve meşrepleriyle insanımızın her birini samimi, hasbi, harbi, ümitvar, gönül alıcı, çözüm odaklı bir yaklaşımla kucaklayacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şunu unutmayınız değerli kardeşlerim: Beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar AK Parti teşkilatlarının kapısı, tıpkı bir tekke kapısı gibi gelen herkese açık olmalıdır. Hiç şüphesiz teröristle, hainle, hırsızla, arsızla işimiz olmaz. Zaten onların yolu da AK Parti'yle asla kesişmez. Bunun dışında herkesi muhabbetle bağrımıza basarak eser ve hizmet siyasetimizi sürdürmekte kararlıyız. Bakınız şair ne diyor? 'Bağladım nefsimi zincir yulara, dünyayı duvara astım gel de gör. Rahatı, huzuru attım kenara, çileyi bağrıma bastım, gel de gör. Yürüdüm sel oldum, durdum göl oldum. Mazluma, mağdura, kıvrak dil oldum. Zulüm sıcağında serin yel oldum. Yürekten yüreğe estim gel de gör.' Evet, nefsimizi zincire vurmadan, rahatı, huzuru bir kenara atmadan, mağdurun ve mazlumun sesi olmadan, yürekten yüreğe esmeden AK Parti'nin temsilciliğini yürüttüğü davaya layık olamayız

"DAVAMIZ ZULME SON VERME DAVASIDIR"

Bu savrulmaların sonu kendi tarihine, kendi milletine önce yabancılaşmak sonra düşman hale gelmektir. Bu ülkede siyaset yapıyor, bu devletin ekmeğini yiyor ama ülkeye millete açıkça düşmanlık güdüyor. Hadiselere başka başkentlerin penceresinde bakıyor adeta onların kılıcını sallıyor. Memleketle bağlarını tamamen koparmışlar. Rüzgar nereye eserse oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri, uğruna göğüs gerecekleri ülküleri kalmamış. Milletin kurduğu ve bugünlere milletin getirdiği partimiz asla böyle olmayacaktır. Böyle olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz. Nerede kusurumuz var sorusunu sormaktan korkmayacağız. Eksiği günahı başkalarında değil, hakkın hakikatin dorunun izinden gideceğiz. AK Parti'nin davası bir medeniyet davasıdır. Bu dava büyük güçlü Türkiye'yi inşa etme davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve birlikte onurlu yaşam davasıdır. Davamız zulme son verme davasıdır. Teröristle, hırsızla ve arsızla işimiz olmaz.

YENİ İSİMLERİ TAKVİYE YAPIYORUZ

Kongrelerimiz şahsi hesapların değil Türk milletine yarış etme zeminidir. Yol arkadaşlığının devam ettiği, kucaklaşma vesileleridir. Kongrelerimizi kanuni zorunluluğu yerine getirmekten ziyade partimizi güçlendirmenin bir zemini olarak görüyoruz. Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Ne kimseye vefasızlık yaptık ne de statükocu olduk. Tam 23 yıldır Türk siyasetine damgamızı vurduk.

YEREL SEÇİM SONUÇLARINI YOL KAZASI OLARAK GÖRÜYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ülkeyi yönetmek için milletimizin yarısından fazlasından oyunu almamız gerekiyor. 85 milyon vatandaşımızdan biraz önce ifade ettiğimiz çok küçük kesim dışında herkesin gönlünü kazanmak durumdayız. Türkiye'de AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan başka bu çıtayı hareket olmadığını gösteriyor. Son mahalli seçimlerde arzu etmediğimiz neticeyi elde etmiş olsak da bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz. Son seçimlerden çıkardığımız dersler ışığında gereken düzeltmeleri her kademede yapıyoruz ve yapacağız. Önümüzdeki seçimlerde yeniden yüzde 50 çıtasını üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum.