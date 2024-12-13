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Bakan Güler'den dünyaya çağrı! "İsrail'in eylemlerine sessiz kalınmamalıdır"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.12.2024 23:01 Güncelleme: 13.12.2024 23:03
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Bakan Güler’den dünyaya çağrı! İsrail’in eylemlerine sessiz kalınmamalıdır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde yürütme adına söz aldı. Dünyaya seslenen Bakan Güler, 'Suriye'de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır' dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde yürütme adına söz aldı.

Güler, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından bölgeye yönelik saldırılarını artıran İsrail'e tepki gösterdi.

"İŞGALCİ ZİHNİYETİN EN AÇIK YANSIMASI"
İsrail'in saldırılarıyla yeni bir istikrarsızlık yarattığını belirten Bakan Güler, "İsrail'in bu girişimleri, işgalci zihniyetinin en açık yansımasıdır" dedi.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİNE SESSİZ KALINMAMALI"
Uluslararası camiaya da seslenen Bakan Güler, "Suriye'de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır" dedi.

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