Ankara’da Suriye masası! Fidan-Blinken görüşmesi başladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

Fidan-Blinken görüşmesinden bir kare (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BLINKEN KABÜLÜNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Görüşmede Başkan Erdoğan PKK ve uzantılarına karşı önleyici tedbirler alınacağı vurgularken Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan ABD'li Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

SURİYE'NİN YENİDEN İMARINA VURGU

Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

TERÖR KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALACAĞIZ

Başkan Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.