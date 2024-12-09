Suriye Ulusal Komisyon Başkan Yardımcısı A Haber'de! "Suriye'de yeni anayasaya ihtiyaç var"

Suriye'de Esad rejimin devrilmesi ile bir dönem kapandı. Bölgede gelişmeler yaşanmaya devam ederken bundan sonraki süreçte Suriye'de neler olacağı merak konusu oldu.

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Musa A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Dima, Suriye'de geçiş hükümetine acilen geçilmesi gerektiğini vurgulayarak "Kısa vadede ihtiyacımız olan şey güvenliğin sağlanması. Suriye için en iyi model çoğunluk olmalı" dedi.

Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Dima Musa: Öncelikle bu fırsat içim teşekkür ediyorum. Bütün Suriyelileri kutluyorum. Bu kara sayfaları, 50 yıldır baskın olan bu kara sayfaları kapattıkları için ve adalete ulaşabildikleri için. İnanıyoruz ki şuanda hala uluslararası alanda ilgili olarak güvenlik konseylerinin çözümleri, politik çözümler tekrardan dönüşümlü bir sürece girmemiz gerekiyor. Bütün Suriyeliler olarak katkı sağlayabileceğimiz bir dönem olması gerekiyor, hepimizin temsilci olabikeceği bir süreç olması gerekiyor.

Yeni anayasa kurulması ve buna göre seçimlerin olması ve bununda durumumuzla bağlantılı ve ilgili olması gerekiyor. Esad rejimi yıllarca herhangi bir politik sürece dahil olmak istemedi ama bizim şuan fırsatımız var Suriyeliler olarak. Daha öncesinde bulundukları yerde şuanda yeni bir Suriye görülmekte, hepsinin umutları da çok yüksek ve herkes çok mutlu.

En iyi model politik çoğunluk olması, partilerin olması ve kendilerini orada temsil edebilecekleri bir alan oluşturulabilmesi, yeni bir yönetim modeline ulaşabilme ve problemler politik partiler tarafından konuşulabilecek bir rotam olması gerekiyor.

Daha öncesinde bir ana parti vardı, her şey onun kontrolündeydi ve her şeyi o yapıyordu. ve hepimizi bu partinin altına topladı ancak şuanda insanlar farklı siyasi partiler ile birlikte olabilmeli. Bu seçimlerle liderlik olarak mı parlamento olarak mı hepsinin Suriye'deki insanların karar vermesi gerektiği konular.

Kısa vadede ihtiyacımız olan şey ve ihti,yacımız olan şey güvenliğin sağlanması ve insanların temel hizmetlere erişmenin sağlanabilmesi. Su, doğal gaz elektrik, yiyeceklere erişim, sağlık ve ders görebilme. Şuan insanlar nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar bu hizmetleri elde edebilmeleri gerekiyor. Daha önce belirttiğim gibi bu bir koruma kurulumu rejimden sonra, tabi insanlar devlet kurumlarında çalışmışlar, ve bu geçtiğimiz yıllarda birçok deneyim de elde ettiler, o yüzden acil şekilde başlanması gerekiyor bir devlet kurulması gerekiyor. İnsanların hepsinin toplanması ve milli anayasa yapılması gerekiyor. Çünkü bir önceki yeterli değili ve liderin eline çok büyük güçler veriyordu ve bu da gücün kötüye kullanılması sonucunu veriyor Suriye'de. Eski anayasanın değiştirilmesi gerekiyor.

Altyapının bir kısmı kötü bir durumda, ana olarak rejimin kontol ettiği alanların dışarısında olan yerler. Rejimin kontrol etmeye çalıştığı yerler bombalandı ve birçok tahribat oluştu. Ancak bazı altyapılar elektrik ve su sağlayabilecek seviyede kalabildi, tamamına erişemeseler de uzun vadede bunu çözmek için beraber çalışacağız. Bazı altyapılar şuan sağlam bir şekilde durabiliyor ve hizmet verebiliyor.

Suriyeli insanlarla da daha önce problem varken bazı alandaki yapılar elektrik veya su sağlayamıyordu, rejimin kontrolü dışındaki. Ancak bu sorunu aşmaya yönelik ilerliyoruz.

Tabii ki bu Suriye'de en önemli konulardan biri. Geçtiğimiz 13 yılda bunun ne kadar yüksek olduğunu gördük, ancak bazı esirlerin çıktığını görüyoruz rejimin devrilmesinden sonra. Bazı insanlar 80'ler veya 90'larda esir alındığını söylüyor. Geçtiğimiz 13 yılda daha da büyük bir probleme sebep oldu, ,insanlar ailelerini kaybettiler, başlarına ne geldikleri halkında bir fikirleri yoktu. Onlara aile bireylerinin öldükleri söylendi, ancak ölmedikleri ortaya çıktı.

Bunların üzerine çalışılması gerekiyor, birçok insan haklarının üzerinden geçildi ve bunların hepsi de büyük bir kanıt aslında Esad rejiminin bütünün eforlara rağmen bu alanda hiçbir şey yapmadıkları. Çünkü onlar biliyor ki bu insan haklarındaki ihlallerin hepsi kendi düşüncelerinin tersine düşeceği için bir şey yapmadı. İnsan haklarının üstünden geçildi ve bu konuya baktığımızda Avrupa mahkemeleri olduğunu gördük ve yargı yetkisi olan insanlar gördük. Çoğunlukla Almanya tarafından yapıldı.

ESAD'IN ULUSLARARASI MAHKEMEDE YARGILANMASI İÇİN KANIT TOPLANMAYA BAŞLANDI

Suriye'de ve önümüzdeki devlette özellikle bir part olarak insan haklarını çiğneyen insanlar hakkında uluslararası mahkemede haklarında dava açılacağı özellikle bu ülkeler tarafından desteklendi. Ve Suriye'deki bütün uygulanan suçlar ve yeni bir adalet sistemi kuruldukça ve gerçekten bağımsız oldumuzda bazı mahkemelerde uluslararası seviyede gerçekleşecek. Tabi bunların hepsi bir süreç gerektiriyor. Bazı insan hakları grupları bu süreç için başladılar, mahkemelere sunmak için kanıt alabilmek toplamaya başladı.