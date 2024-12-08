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CANLI | Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.12.2024 21:00 Güncelleme: 08.12.2024 21:05
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CANLI | Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ŞAHİNBEY MİLLET KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Gazi şehrimizin en önemli bilim ve kültür merkezlerinden olan Şahinbey Millet Kütüphanemizde siz kıymetli kardeşlerimle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Gerçekten Ankara'daki Millet Kütüphanemizden sonra Gaziantep'te de böyle bir muhteşem eserin Şahinbey'imize kazandırılmış olması Türkiye'de demek ki bu tür kütüphaneler, bu tür sanat merkezleri ancak AK Parti tarafından yapılabiliyor.

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