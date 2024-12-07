Resmi Gazete'de yayımlandı! 5 ülkeye yeni büyükelçi
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BÜYÜKELÇİLİKLERE ATAMALAR
Son dakika... Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı. İşte isim isim tam liste...
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
BÜYÜKELÇİLİKLERE ATAMALAR
Japonya Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü Oğuzhan Ertuğrul;
Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez,
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bekir Gezer,
Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı,
Kamerun Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Öskiper atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir ve Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alındı.
Ayrıntılar geliyor....