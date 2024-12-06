İstanbul'da sahte içki operasyonu! 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-8' operasyonlarında, 28 bin 400 litre sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 9 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-8' operasyonlarında, 28 bin 400 litre sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 9 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.
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