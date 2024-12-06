06 Aralık 2024, Cuma
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da sahte içki operasyonu! 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2024 08:03
ABONE OL
İstanbul’da sahte içki operasyonu! 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-8' operasyonlarında, 28 bin 400 litre sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 9 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen 'ÇENGEL-8' operasyonlarında, 28 bin 400 litre sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 9 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör