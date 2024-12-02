Ankara’da Suriye masası! İran Dışişleri Bakanı Arakçi Esed sonrası Türkiye’de

Suriye'de son günlerde artan gerilimin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da diplomasi trafiği hızlandı.

YOĞUN SURİYE DİPLOMASİSİ

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ve Suudi mevkidaşı Faysal Bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan bugün ise, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek.

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İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Türkiye'ye geldi.



Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesab��ndan yapılan açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize ziyaret gerçekleştirecektir." denilmişti.

Fotoğraf: DHA

ARAKÇİ ESAD İLE GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna tam destek verdiğini belirterek, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu ancak geçmişte olduğu gibi, Suriye'nin kazanan taraf olacağını söyledi.

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu kaydeden Arakçi, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak niteledi.

Esad ise İran'a desteği için teşekkür ederek, Arakçi'nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini anlamlı bulduğunu ifade etti.