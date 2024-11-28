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Umman Sultanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 16:07 Güncelleme: 28.11.2024 16:55
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Umman Sultanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

UMMAN SULTANI ANKARA'DA

Başkan Erdoğan ve El Said'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

El Said, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Said, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Erdoğan, Heysem bin Tarık onuruna resmi akşam yemeği verecek.

UMMAN SULTANI RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

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