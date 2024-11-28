Umman Sultanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan ve El Said'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

El Said, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve El Said, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi.

Fotoğraf: AA

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Heysem bin Tarık onuruna resmi akşam yemeği verecek.