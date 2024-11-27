CANLI | Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni münasebetiyle bugün bir aradayız. Kültür ve medeniyet mirasımızı yarınlara taşıyan tüm sanatçılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.

Gönülle yapılan her şey sanattır, sanat eseridir. Modern Kültür endüstrisinin araçlarıyla milletimizin ve farklı toplumların kültürel birikimine saldırdığı bir dönemde yaşıyoruz.

25 yeni usta ve sanatçımızı Yaşayan İnsan Hazinelerimize dahil ettik.

Sanatın birçok dalında Türk sanatını inşa ettik. Dijitalleşme ekonomiden finansa kültürden haberleşmeye her alanı kuşatmış durumda. Küreselleşmeye birlikte yozlaşma tüm dünyayı etkisi altına alıyor.

Tek tipleşme kültürel bir çölleşmedir. Bir dönem bunun acısını çektik bedelini ödedik.

60 yılda tamamlanacak kazıları 4 yıla sığdırdık. 12 bin eseri milletle buluşturduk. 12 bin tarihi eserimizi ait olduğu bu topraklarla milletimizle buluşturduk çalınanı bulup getirmeye devam edeceğiz.

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