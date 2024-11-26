DEM Parti’den teröristbaşı Öcalan ile görüşme talebi! Adalet Bakanlığı’na yazılı başvuru yapılacak

DEM Parti teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için 14.00'te Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapacak.

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURACAĞIZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz Tülay eş başkanımızla birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız." dedi.

BAHÇELİ'NİN EZBERBOZAN İMRALI ÇAĞRISI SONRASI HAREKETE GEÇTİLER

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşmuştu.

"Kandil'de ve Türkiye düşmanlarının mahzeninde DEM'lenip Türkiye'yi devirmek isteyenlerin bir karar eşiğinde olduğunun" altını çizen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Bölücü terörün mü DEM'isiniz? Yoksa kader ortaklığının ve bin yıllık kardeşliğin DEM'i mi olacaksınız? Terörizmi lanetleyecek misiniz? Yoksa sırtınızı yaslamaya devam mı edeceksiniz?

Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz. İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun bunun tezvirat ve tefrikalarıyla Türkiye'nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz. Televizyon ekranlarına yuvalanan özel görevli MHP düşmanlarını, ne dedikleri, neyi teklif ettikleri, nasıl bir yöntem ve reçete sundukları belli olmayan cahil ve küstah yorumcu müsveddelerini, bilhassa Halk TV başta olmak üzere MHP'ye saldırı ortamı açan, taltif ve teşvik eden medya organlarını ve medya patronlarını tek tek not aldığımızı, yeri ve zamanı gelince de burunlarından fitil fitil getireceğimizi, kalabalıkta yapılan itibar suikastlarının tenhada özrünün kabul edilmeyeceğini muhataplarına duyurmak istiyorum. Akılsız, ahlaksız ve asılsız konuşanların, sahibinin sesini aktaranların, bu sinsi tertibe çanak tutanların, sponsor olanların, maaş bağlayanların alınlarını karışlar, kirli yakalarına da yapışırız."