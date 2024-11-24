Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul ediyor! A Haber’de anlattı: Masada 3 başlık var

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Trump ile görüştükten sonra bugün Türkiye'ye geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN KABUL EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek olan Rutte Türk savunma sanayi temsilcileriyle görüşecek ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek.

Genel sekreterin Anıtkabir'e giderek çelenk bırakması da bekleniyor.

KABUL ÖNCESİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, "Giderek öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Kolektif güvenliğimize yönelik giderek artan zorlukları ele almak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte (A Haber Arşiv)

TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK TEKLİFİ Mİ?

Rutte'nin Ankara temaslarında Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün varlığı, Ukrayna-Rusya savaşında potansiyel olarak Türkiye'nin arabuluculuk rolü üstlenmesi ve diğer ikili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte (A Haber Arşiv)

SONRAKİ DURAK YUNANİSTAN

Rutte, Türkiye ziyaretinden sonra salı günü de Yunanistan'a giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek.

TRUMP'I DA ZİYARET ETTİ

Cuma günü ABD'nin Florida eyaletine uçarak ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüşürken küresel krizlerin masaya yatırıldığı duyuruldu. NATO tarafından yapılan kısa yazılı açıklamada "İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik sorunlarını görüştüler" denirken Genel Sekreter Rutte'nin ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Mike Waltz ve diğer ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle bir araya geldiği de belirtildi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"DURUM CİDDİ"

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Durum ciddi. Durumun ciddiyetini şöyle anlıyoruz. Sayın Hakan Fidan ile biz hafta sonu bir araya geldik bunu da gazetelerimizde yazdık. Sayın Fidan iki tane tehlikeye dikkat çekiyor. Bir tanesi bunun artık küresel bir savaş olduğu ama daha da genişleme ihtimalinden söz etti.

"İKNA ÇAĞRISI YAPAN TEK LİDER ERDOĞAN"

Asıl ürkütücü olan ise bunun nükleer savaş ihtimali teorik bulunduğunu söylemesi. Tarifi böyle yaptıktan sonra durum ciddi. Durumun ciddiyetini de maalesef taraflara ikna çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında diğerleri hep bir taraf angaje oldu ve taraflara sakin olun bu iş ciddiye gidiyor ve cin şişeden çıkarsa o cini tekrar şişeye sokmak çok mümkün değil diyen bir Erdoğan var.

Biden giderayak bombanın pimini çekti ve kucağına bıraktı Trump'ın.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber'de değerlendirdi (Ekran görüntüsü / A HABER)

"MASADA 3 BAŞLIK VAR"

Rutte'ye söylenen şey muhtemeldir ki bu görüşmelerde işin çok ciddi olduğu ve tarafların sakin olması gerektiği ifade edilecek. Birinci temel başlık Rusya – Ukrayna. Diğer iki başlık doğrudan bizimle ilişkili. Bir tanesi 2023 Washington'da NATO'nun bir mutabakatı vardır teröre karşı NATO üyelerini zor duruma sokacak engellerin kaldırılması yani bize örtülü açık uygulanan o engellerin kaldırılması sözü verilmişti o sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Yine bununla ilişkili olarak da teröre karşı samimi ve içten bir iş birliği. Üçüncü başlık da çok önemli. Son dönemde AB üyesi olmayan ülkelerin NATO'daki karar alma süreçlerinde örtülü de olsa biraz dışarıda bırakıldığı dışlandığı gibi bir hava var. AB'nin ordusuymuş gibi NATO'yu biraz böyle tanımlıyorlar bundan duyulan rahatsızlık da birinci ağızdan Rutte'ye iletilecek ve bunun giderilmesi gerektiği söylenecek.