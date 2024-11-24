Bakan Tunç’tan A Haber’e Narin açıklaması: Hakkını devlet koruyacaktır!

Tüm Türkiye Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşında Narin Güran'ın katil veya katillerinin kim olduğunu merak ediyor. Cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davaya dair Adalaet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Tunç soruşturmaya ilişkin atılan iftiralara ve yalanlara dair, "yargının soruşturma makamlarının bir şey gizlemesi mümkün olamaz." ifadelerini kullandı.

İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ın Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile gerçekleştirdiği özel röportajdan satır başlıkları;

"Narin evladımızın hunharca bir cinayete kurban gitmesi onu kaybetmemiz bizi derinden yaraladı. Keşke canlı olarak bedenine ulaşılabilseydi ama bu mümkün olmadı. 19 gün boyunca yüzlerce insan ve kamu görevlisi aynı zamanda AFAD görevlisi, emniyet, jandarma herkes seferber oldu ama maalesef cansız bedene ulaşıldı. Tabi bir taraftan da soruşturma devam etti. Bu soruşturma gizli yürütülen bir soruşturma ve soruşturmanın gizliliği esas. Deliller toplanmaya çalışıldı bu süreç içerisinde ifadeler alındı. Orada ifadesi alınmayan kimse kalmadı neredeyse. Aynı zamanda gözaltılar oldu. Daha sonra kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklamalar oldu ve tutukluluğu devam eden şüpheliler söz konusu.

Bir taraftan HTS kayıtlarının incelenmesi, daraltılmış baz çalışmaları ve bu teknik son zamanlarda kullanılan önemli bir teknik. Kişilerin bulunduğu yerleri çok yakın mesafede evin neresinde ya da hangi köşesinde bulunduğunu tespit edebilen bir teknik ile bilirkişi incelemeleri yapıldı. Bu tekniğin nasıl olduğuna dair son mahkemede bilirkişiler ayrıca ayrıntılı bir açıklama istedi tabi bu da bekleniyor. Bir taraftan DNA tespitleri yine kriminal incelemeye gönderilen deliller İstanbul Adli Tıp Kurumumuzun yaptığı teknik incelemeler bir çok veri var dosyada.

Tabii bir iddianame ortaya çıktı. Bu iddianame sonrası yargılama başladı yargılama başladıktan sonra dosya bütün kamuoyunun avukatların bilgisine açılmış oldu. Tüm delilleri herkes inceleyebildi. Başlangıçta bu soruşturma üzerinden bir yanlış akımlar ve çarpıtmalar yapılmaya çalışıldı. "Acaba katiller gizleniyor mu?" diye bir takım farklı değerlendirmeler ve gösteriler yapmaya başladılar.

Burada devletin bir şey gizlemesi hatta yargının soruşturma makamlarının bir şey gizlemesi mümkün olamaz. Orada giden bir can var sekiz yaşında bir kız çocuğu var. Dolayısıyla onun hakkını hukukunu koruyacak olan devlettir. onun katilini ya da katillerini bulmak için yoğun bir çalışma sergilendi.

İddianame sonrası yargılama sürecinin bütün kamuoyu görüyor mahkemenin titiz bir çalışması var. Özellikle çapraz sorgularla alınan ifadeler, tanık ifadelere mahkeme tarafından değerlendiriliyor. Eksik hususların giderilmesi ile ilgili olarak 26 Aralık'a duruşma günü verildi. Hep beraber duruşmaları takip edeceğiz. Burada yargımız tarafsız bağımsız hiç kimseden etkilemez. Bir takım yayınlar yapılıyor hem sosyal medyada hem televizyonlarda farklı değerlendirmeler yapılıyor. Burada önemli olan dosyadaki bilgi ve deliller. Dolayısıyla mahkeme sadece o dosyadaki bilgi ve delillerle bilirkişi raporları ile ifadelerle, dosya kapsamı ile ilgilenir. Farklı değerlendirmeler ve dışarıdaki etkenlerden etkilenmez.

Milletimiz Narin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü elbette ki merak ediyor. Burada kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi de önemli. Bu tabi yargılama neticesinde belli olacak. Bizim katil şudur ve bunun üzerinde deliller yoğunlaşıyor şeklinde yorum yapmamız hem doğru olmaz hem de bir değeri olmaz."