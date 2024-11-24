Asgari ücretin yanında emekli ve memur zammı masada! Kabine toplanıyor

15 günlük aranın ardından Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 25 Kasım tarihinde toplanacak. Kabine'nin gündeminde çok sayıda önemli konu bulunuyor.

Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan önderliğinde yapılacak (AA)

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

İç ve dış meselelerin yanında enflasyona yönelik atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Diğer yandan toplantıda Gazze'deki açlığın nasıl giderileceğinin de masada olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET VE ZAMLAR MASADA

Ekonomi başlığında da asgari ücret, memur ve emekli zamlarının da toplantıda konuşulması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nda asgari ücret konusu da masada olacak (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN NE MESAJ VERMİŞTİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: EZDİRMEYECEĞİZ

2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında.

Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.