Tunceli’de 2 belediyeye görevlendirme kararı sonrası PKK sempatizanlarından provokasyon! Polise saldırdılar

DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

Alınan kararın ardından İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

TUNCELİ VE OVACIK BELEDİYELERİNE GÖREVLENDİRME

Böylece Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

PKK SEMPATİZANLARI SAHNEDE

Tunceli Belediyesi önüne gelen PKK sempatizanları provokasyona başladı. Polislere ve barikatlara saldıran provokatörler barikatları yıktı.

Belediye önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar." dedi. Orhan ayrıca vatandaşlara "mücadele" çağrısında bulundu.