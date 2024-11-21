TBMM’de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımında cezalar artıyor

Yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren İç Güvenlik Kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara yönelik cihazların kullanımına ilişkin hükmü ihlal edenlere kesilen 6 bin 439 TL'lik ceza, 96 bin TL'ye yükseltilecek.

Kanunda öne çıkan maddelerden bazıları şu şekilde:

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira para cezası kesilecek. Bu kişiler sürücü belgelerini 30 gün süreyle kaybedecek ve araçları aynı süreyle trafikten men edilecek. Ruhsatsız silah taşıyanlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.