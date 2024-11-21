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DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanlarına tutuklama talebi

DHA
Giriş: 21.11.2024 15:47
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DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanlarına tutuklama talebi

Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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