DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanlarına tutuklama talebi
Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eş başkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Esenyurt DEM Parti binasında PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi için sözde anma programı düzenlendiği gerekçesiyle gözaltına alınan DEM Parti Esenyurt ilçe eşbaşkanları Abdullah Arınan ile Rojda Yılmaz tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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