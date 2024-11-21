Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi kararı Resmi Gazete’de

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimine dair 21 Kasım 2024 Tarihli ve 32729 Sayılı karar Resmî Gazete yayımlandı.



Kararda, "Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca kurulan (10/1806, 1813, 1827, 1828, 1829, 1830) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 12.11.2024 ve 13.11.2024 tarihli 17'nci ve 18'inci Birleşimlerinde yapılan seçimlerde ve Komisyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üyelikleri için 20.11.2024 tarihindeki Komisyon toplantısında yapılan seçimde, aşağıda adları ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir." ifadelerine yer verildi.