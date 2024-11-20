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Tekirdağ’da midibüs ile minibüs çarpıştı: 4 kişi yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 09:36
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Tekirdağ’da midibüs ile minibüs çarpıştı: 4 kişi yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yoğun sis nedeniyle midibüsle minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaraladı. Yaralılar, ambulansla Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, sabah saatlerinde Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu üzerinde meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda A.P.'nin kullandığı 39 ACY 997 plakalı servis midibüsüyle K.T. yönetimindeki 34 YM 3432 plakalı kapalı kasa minibüs çarpıştı.

Minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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