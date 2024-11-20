TBMM’de kayyum tartışması! CHP’li vekiller Bakan Yerlikaya’yı engellemeye çalıştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önce gerginlik yaşandı.

SALONA GİRİŞİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"KOMİSYONA SOKMAMAK GİBİ BİR YETKİNİZ YOK"

Komisyon Başkanı Muş, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden tutun da başkanlığına kadar 2011'den beri geliyorum buraya. Meclis'te, Plan ve Bütçe Komisyonuna sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Önde kadın milletvekilleri, CHP Grubu kapının önünü kapadı. Ben içeri giremiyorum, Komisyon Başkanıyım. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış, yan yana omuz omuza. Ben içeri giremiyorum. 'Komisyona girmenize izin vermeyeceğiz' deniyor." ifadelerini kullandı.

"YERLİKAYA ODASINA DAVET ETMİŞTİ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı İçişleri Bakanı Yerlikaya ile görüşmesi için davet ettiğini anlatan Muş, "Haber gönderdim, öyle kapı önünde ne konuşacaklar, böyle barikat olduğunu bilmiyorum, buyursun gelsinler. Davet ettim, benim odamda görüştüreyim, benim odam sakin. Ben de bir konu konuşulacak sanıyorum. Sayın Başarır gelmiş olsa, neyse mesele anlatabilir. Esenyurt'taki polisin uygulamasından mı rahatsız, başka bir hadise mi? Gelmedi." diyerek yaşananları aktardı.

Olay anından bir kare (X)

"GELSELERDİ İŞ ÇÖZÜLÜRDÜ"

Kapının önü milletvekilleriyle dolu olduğu için salona girilemediğini belirten Muş, "Gelse Sayın Başarır, meseleyi anlatsa iş çözülecekti." dedi. Tartışmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Muş toplantıya ara verdi.

"BİZİ BELEDİYEYE ALMADINIZ"

CHP'li milletvekilleri, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" diyerek yapılan kayyum atamalarına tepki gösterdiklerini ifade etti.

BAŞARIR VE AĞBABA ÖN PLANDA

Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalışanlar arasında başı çekenlerin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın olduğu görüldü.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş olaya ilişkin bilgileri aktardı (A Haber ekran görüntüsü)

"YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMIŞ DURUMDA"

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın dışarıda aktardıkları:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salonda değil. CHP'li vekiller salondaki yerlerini aldılar. Saatler 11'e yaklaşırken bir sakinleşme oldu. Birazdan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan Bütçe Komisyonu'na gelmesi bekleniyor. Şu anda olayların yatışmış durumda. CHP'li Ali Mahir Başarır CHP sıralarında oturuyor. Kayyumlara yönelik protestoları içeren pankartlar var.

Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Meclis polisi de teyakkuza geçmiş durumda. Ali Yerlikaya'nın gelmesiyle çalışmalar devam başladı. Başka bir protesto olmadı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber'de TBMM'deki gerginliği yorumladı (A Haber ekran görüntüsü)

"BİR PROTESTO BEKLİYORDUK"

A Haber muhabiri Rüya Akkuş da yaşananları canlı yayında aktardı:

"Biz zaten bir protesto olmasını bekliyorduk. Bütçe görüşmelerinin en başından beri CHP'li vekiller en başından beri kayyum atamalarına tepki gösteriyorlar. Her bakanlığın bütçe görüşmelerinde tepkileri oldu. Görüntülere bakıldığı zaman İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girmesi engellenmeye çalışıldı. Bakanın bu şekilde engellenmesi oldukça tepki çekti. CHP'li vekiller İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya içeri girmesini engellenmek istediler."

"EŞKIYA MECLİS'E İNMİŞ"

Gazeteci Abdulkadir Selvi de yaşananları A Haber'de yorumladı:

"İsmet Paşa'nın çok ünlü bir sözü var. Eşkıya Meclis'e inmiş demişti. Şimdiye kadar Plan Bütçe Komisyonu'nda birçok bütçe görüşmelerini izledim ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Bir Bakan ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Komisyon'a engellenerek sokulmak istenmiyor. Bu görüntüler çok çirkin görüntüler. Birisi Ali Mahir Başarır provokatör bir isimdir. Yine Veli Ağbaba provokatör bir isimdir. Bunlar Özgür Özel'in ekipleri. Burada yaşananlar Meclis tarihine girecek olaylar. CHP eğer böyle muhalefet yapacaksa yazıklar olsun."

"KANDİL NE YAPIYORSA ONU YAPIYORLAR"

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da TBMM'deki gerginliğe ilişkin A Haber'e konuştu:

"Yaklaşık 40 yıla yakın TBMM'de görev yaptım. Böyle bir rezalet görmedim. Elbette kavgalar vardı ama yol kesme gibi bir eylemle karşı karşıya kalmadım. Yol kesmenin karşılığı bana göre eşkıyalık. Böyle bir olayla biz hiç karşılaşmadık.

Bunlar teröre destek veriyorlar. Terörle ilgili suçlanan kişiye destek veriyorlar. Kandil'e özenmiş gibi bir tavır içindeler adeta. Kandil ne yapıyorsa bunlar onu yapıyor. Meseleyi bu şekilde ortaya koymak lazım."