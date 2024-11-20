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Çorum'da 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 09:25
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Çorum’da 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Çorum'da hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Denetimde, hakkında hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (26) yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan gözaltına alınan S.A. ve A.G, polis merkezine götürüldü.

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