MHP lideri Bahçeli’den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de düzenlenen MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar:

45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımızın gayet başarılı şekilde gerçekleştirildiğini memnuniyetle ifade ediyorum.

Milletle kucaklaşmaya devam edeceğiz.

Adaletsiz güç dağılımı küresel barışı tehdit ediyor.

Siyonist barbarlık katlanarak artıyor. Katliamların gün gün çıta yükseltmesi insanlık utancıdır.

Türkiye'nin çevresinde sıkıntılı olaylar yaşanıyor.

Sınırlarımızda karanlık oyunlar var.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

"EL ELE VERİRSEK HİÇ KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ"

Halkı dinliyoruz, somut gerçeği olan ihtiyaçlarına çözüm yolları oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızla sıkı diyaloglar kuruyor gönüller arası sıkı mekik dokuyoruz. 45 ilimizi kapsayan saha ve siyasi çalışmalarımızın gayet başarılı şekilde gerçekleştirildiğini memnuniyetle ifade ediyorum. Artık bir hilal uğruna güneşler batmasın, bilakis hep yaşasın var olsun. Bir ve birlikte hilale doğru el ele verirsek zincirden kurtulmuş hiçbir şeytan duramayacak, herhangi bir kötülükte yapamayacaktır.

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