Dünya G20 Zirvesi’ne kilitlendi! Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?

Dünya Brezilya'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne kilitlendi. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı zirve bugün (18 Kasım) başlayacak ve yarın da devam edecek. Başkan Erdoğan zirve kapsamında dün ilk olarak, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.

RIO ZİRVEYİ BEKLİYOR

G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kenti de zirveye hazırlandı. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Zirveye özel olarak şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı. 20'ye ev sahipliği yapacak Modern Sanat Müzesi'nin etrafı bariyerlerle kapatıldı, yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi. Liderlerin Modern Sanat Müzesi'ne geçiş saatlerinde kentteki bazı caddelerde kısıtlamalara gidilecek, bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Başkan Erdoğan Brezilya lideri Lula da Silva ile buluştu (AFP)

ZİRVEDE 3 ANA OTURUM

G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak. Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak. Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek. Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek. Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak. Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek. Zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

AÇLIĞA KARŞI KÜRESEL BİRLİK

Brezilya G20 dönem başkanlığında yoksulluk ve açlığa karşı küresel birlik oluşturmayı hedefliyor. "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü" olarak adlandırılan girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor. Girişimin G20 liderlerinin katılacağı bu yılki G20'de resmen başlatılacağı kaydediliyor. Girişimin finansman kaynaklarından birinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu ifade ediliyor.

KÜRESEL EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İÇİN FIRSAT

G20 hem gelişmiş hem gelişmekte olan en büyük ülkeleri kapsayan temsil niteliği yüksek yapısına sahip bir platform olarak önem taşıyor. Türkiye, G20'nin küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından en uygun platform olduğunu değerlendiriyor. Bu kapsamda G20'nin çalışmalarına aktif katkı sağlıyor.

KÜRESEL MEKANİZMALARIN REVİZESİ

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Ortadoğu'ya yaymaya çalıştığı savaş dünya sistemini daha fazla sorgulanmaya açık hale getirdi. Yeni krizlerin patlak vermemesi için küresel yönetişim mekanizmalarının reforme edilmesi ve çok taraflı platformların güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde durulurken, zirvede bu konunun gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Rio'da Filistin'e destek için açılan dev bayrak (X)

FİLİSTİN'E DESTEK! DEV BAYRAK AÇILDI

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da dev Filistin bayrağı açıldı. Rio'da G20 Zirvesi öncesi Filistin'e destek mesajı verildi.

AFRİKA BİRLİĞİ DE KATILIYOR

Uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile yükselen ekonomilerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla 1999'da oluşturulan G20'de "Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, ÇHC, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği" yer alıyor. Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üyeliği geçtiğimiz yıl G20 Yeni Delhi Zirvesi'nde onaylandı. 2025 G20 Dönem Başkanı Güney Afrika Cumhuriyeti, 2026 G20 Dönem Başkanı ABD olacak.

Rio'da G20 Zirvesi için geniş güvenlik önlemleri alındı (REUTERS)

BREZİLYA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Ankara, Brezilya'yı Güney Amerika'ya açılan bir kapı olarak konumlandırıyor. Brezilya Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağı. Geçen yıl, Türkiye ile Brezilya ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara, ülkedeki Türk yatırımları 50 milyon dolara ulaştı.

GENİŞ HEYETİ İLE KATILIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.