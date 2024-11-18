Dünya G20 Zirvesi'ne kilitlendi! Başkan Erdoğan ne mesajlar verecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti. Zirvenin ana teması "Adil Bir Dünya ve Sürdürülebilir Bir Gezegen İnşa Etmek" olurken, Erdoğan'ın manifesto haline gelen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" teziyle de örtüştü. Türkiye'nin zirvede küresel sorunlara somut çözüm önerileri sunması bekleniyor. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarını bir kez daha dünyaya haykıracağı öğrenildi. Zirve kapsamında dünyadaki gerilimlerin de masaya yatırılması bekleniyor.
Dünya Brezilya'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne kilitlendi. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı zirve bugün (18 Kasım) başlayacak ve yarın da devam edecek. Başkan Erdoğan zirve kapsamında dün ilk olarak, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi.
RIO ZİRVEYİ BEKLİYOR
G20 üyesi 19 ülke ile Avrupa Birliği'nin liderlerini ağırlayacak Rio De Janeiro kenti de zirveye hazırlandı. Zirve öncesi kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Zirveye özel olarak şehir merkezinde 8 bin askeri personel görevlendirildi ve kapsamlı bir güvenlik tatbikatı yapıldı. 20'ye ev sahipliği yapacak Modern Sanat Müzesi'nin etrafı bariyerlerle kapatıldı, yol kenarlarına zırhlı araçlar ve silahlı askerler yerleştirildi. Liderlerin Modern Sanat Müzesi'ne geçiş saatlerinde kentteki bazı caddelerde kısıtlamalara gidilecek, bazı yollar trafiğe kapatılacak.
ZİRVEDE 3 ANA OTURUM
G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak. Karşılama töreni ve aile fotoğrafının ardından Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı yapılacak, İttifak'a katılan ülkeler ve uluslararası teşkilatlar açıklanacak. Liderler, daha sonra Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumunda katılımcılara hitap edecek. Zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın yer aldığı danışma ve koordinasyon platformu MIKTA'nın liderleri de bir araya gelecek. Liderler, zirvenin ilk gününde, Küresel Yönetişim Kurumlarının Reformu Oturumu'na da katılacak. Zirvenin ikinci gününde ise Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi Oturumu gerçekleştirilecek. Kapanış oturumunun ardından Brezilya, dönem başkanlığını Güney Afrika'ya devredecek. Zirveye katılan liderlerin, muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirerek, ülke ilişkileri ve kriz bölgelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
AÇLIĞA KARŞI KÜRESEL BİRLİK
Brezilya G20 dönem başkanlığında yoksulluk ve açlığa karşı küresel birlik oluşturmayı hedefliyor. "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü" olarak adlandırılan girişim, dünya çapında açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikaların uygulanması için siyasi destek, mali kaynaklar ve teknik uzmanlık sağlamayı amaçlıyor. Girişimin G20 liderlerinin katılacağı bu yılki G20'de resmen başlatılacağı kaydediliyor. Girişimin finansman kaynaklarından birinin ise dünyanın en zengin insanlarının vergilendirilmesi olduğu ifade ediliyor.
KÜRESEL EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İÇİN FIRSAT
G20 hem gelişmiş hem gelişmekte olan en büyük ülkeleri kapsayan temsil niteliği yüksek yapısına sahip bir platform olarak önem taşıyor. Türkiye, G20'nin küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm açısından en uygun platform olduğunu değerlendiriyor. Bu kapsamda G20'nin çalışmalarına aktif katkı sağlıyor.
KÜRESEL MEKANİZMALARIN REVİZESİ
Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Ortadoğu'ya yaymaya çalıştığı savaş dünya sistemini daha fazla sorgulanmaya açık hale getirdi. Yeni krizlerin patlak vermemesi için küresel yönetişim mekanizmalarının reforme edilmesi ve çok taraflı platformların güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde durulurken, zirvede bu konunun gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
FİLİSTİN'E DESTEK! DEV BAYRAK AÇILDI
Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da dev Filistin bayrağı açıldı. Rio'da G20 Zirvesi öncesi Filistin'e destek mesajı verildi.
AFRİKA BİRLİĞİ DE KATILIYOR
Uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile yükselen ekonomilerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla 1999'da oluşturulan G20'de "Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, ÇHC, Endonezya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, İtalya, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği ve Afrika Birliği" yer alıyor. Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üyeliği geçtiğimiz yıl G20 Yeni Delhi Zirvesi'nde onaylandı. 2025 G20 Dönem Başkanı Güney Afrika Cumhuriyeti, 2026 G20 Dönem Başkanı ABD olacak.
BREZİLYA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI
Ankara, Brezilya'yı Güney Amerika'ya açılan bir kapı olarak konumlandırıyor. Brezilya Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayip ülkeleri arasında en büyük ticaret ortağı. Geçen yıl, Türkiye ile Brezilya ikili ticaret hacmini 5 milyar dolara, ülkedeki Türk yatırımları 50 milyon dolara ulaştı.
GENİŞ HEYETİ İLE KATILIM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.