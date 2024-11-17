Muazzez İlmiye Çığ’dan acı haber: Hayatını kaybetti

Sümeroloji alanında dünyaca tanınan bilimsel çalışmalara imza atan Muazzez İlmiye Çığ, Mersin'de tedavi gördüğü hastanede 110 yaşında yaşamını yitirdi.

Mezitli ilçesindeki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 1914 doğumlu Sümerolog ve akademisyen Çığ, yoğun bakıma alındı. Çığ, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında "Türk kültürüne ve tarihine eşsiz katkılar sunmuş, Sümerolog, arkeolog ve dilbilimci Muazzez İlmiye Çığ'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü insanlık tarihinin en eski izlerini aydınlatmaya adamış bu değerli bilim insanımız, araştırmaları ve eserleriyle nesiller boyu hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun." dedi.

MUAZZEZ ÇIĞ KİMDİR?

1914 yılında Bursa'da dünyaya gelen Muazzez İlmiye Çığ, Türkiye'nin ilk kadın Sümeroloğu olarak biliniyor. 1919'da, beş yaşındayken, Yunan Ordusu'nun İzmir işgali sırasında, öğretmen olan babası ailesini Çorum'a taşıdı. Çığ burada ilköğrenimini tamamladı ve Fransızca ile keman dersleri aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de mezun oldu.

1936'da Ankara Üniversitesi'nde Hititoloji bölümünde eğitimine başladı ve 1940'ta mezun oldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde çalışmaya başlayan Çığ, Sümer, Asur ve Hitit uygarlıkları üzerine uzmanlaştı.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADI

Özellikle Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanmasında önemli katkılarda bulundu. Muazzez İlmiye Çığ'ın en önemli eserlerinden biri, Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardır. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yıllarca görev yapan Çığ, Sümer, Akad ve Hitit tabletleri üzerine yaptığı detaylı araştırmalarla hem Türk hem de dünya tarihine katkılar sağladı.

MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ'IN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Çığ'ın hastalığı ve ölüm nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak sosyal medyada ünlü sümeroloğun 110 yaşında olması sebebiyle ölüm sebebinin de yaşlılık olduğu tahmin ediliyor.