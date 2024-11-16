Ekrem İmamoğlu’ndan dev konvoyla Ahmet Türk’e ziyaret! 42 oğlak kesildi: kazanlar kuruldu | Tepki yağdı

İçişleri Bakanlığı, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanları hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan soruşturma başlattı. Görevden uzaklaştırılan DEM'li belediye başkanlarına ise CHP bir kez daha desteğe koştu.

Hatırlanacağı üzere belediyelere kayyum atanmasının ardından ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mardin'e gitmişti. DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın terörist isimlerini sayarak Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına ses çıkarmayarak adeta göz yumdu. Bugün ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin'e yaptığı ziyaret ile DEM Partili yöneticilere destek açıklaması yaptı.

TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI DEM'E TAM DESTEK

İmamoğlu'nun yanında, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Gül Çiftçi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gibi önemli isimler de gözlerden kaçmadı.

AHMET TÜRK'TEN METHİYELER

Görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk tarafından havalimanında karşılanan Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti hakkında "Omuz omuzayız, birbirimize dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.





DEV KONVOYLA GELDİ 42 OĞLAK KESİLDİ

Ekrem İmamoğlu, Ahmet Türk'e yaptığı destek ziyaret için Mardin'e dev bir konvoyla gitti.

42 OĞLAK KESİLDİ 600 KİŞİLİK YEMEK HAZIRLANDI

CHP yandaşı Medyascope'un iddiasına göre İmamoğlu için Mardin'de 42 oğlak kesildi. Ahmet Türk'ün konağında kazanlarla 600 kişiye yemek hazırlandı.

KARASU CHP'YE "DEM'E SAHİP ÇIKIN" TALİMATI VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu ziyaret ve açıklama kısa süre önce PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu'nun yaptığı açıklamaları hatırlattı. Kayyumlar sonrası büyük panik yaşayan terör örgütü PKK elebaşı Karasu, CHP'ye DEM'e sahip çıkın çağrısı yaptı. Karasu, "CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçirebilir. CHP bizim sayemizde kazandı CHP DEM Parti'ye sahip çıksın" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ YAĞDI

İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı şu ifadelerle tepki gösterdi: "PKK ile irtibatından dolayı görevinden alınan DEM Partili Aşiret Ağası Ahmet Türk, kendisine yüzlerce araçlık konvoyla destek ziyaretinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun şerefine 42 küçükbaş hayvan keserek, yüzlerce kiloluk pirinçle 600 kişilik yemek hazırlatmış. Bu sofralarda "demlenen kafaların kararlarıyla" askerlerimiz şehit ediliyor."

"Ahmet Türk'ün yanında olduğun gibi mi!?"

"Birazda İstanbul un meselelerini düşünsen şovmen"

"İstanbullu yolda kalmış, otobüsler yanmış, metro merdivenleri dahi yanmaya başlamış, kimin umurunda?! beyefendi terörist destekçisi ortaklarına desteğe gidiyor… Ama kitle müsait! Kent lokantasında yemek 40 TL ise sorun yok…"