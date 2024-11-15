Boks dünyası nefesini tuttu: Mike Tyson ve Jake Paul boks maçının kazananı kim olacak? Geri sayım başladı

Boks tutkunları, eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul'un karşı karşıya geleceği tarihi mücadele için heyecanla geri sayıma geçti. 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda düzenlenecek olan maç, Türkiye saatiyle 04:00'te başlayacak ve Netflix üzerinden canlı yayınlanacak.

Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçı (AA)

En Genç Ağır Sıklet Şampiyonu

58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde kazandığı 50 maçın 44'ünü nakavtla sonuçlandırarak adını boks tarihine altın harflerle yazdırdı. Henüz 20 yaşındayken en genç ağır sıklet şampiyonu unvanını alan Tyson, ringlerdeki sert stili ile tanınıyor. Tarihte WBA, WBC ve IBF kemerlerini aynı anda taşıyan ilk boksör olan Tyson, boks severlerin aklında özellikle Evander Holyfield'le olan olaylı maçıyla yer etti.

Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçı (AA)

Sosyal Medyadan Ringlere

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan 27 yaşındaki Jake Paul, boks kariyerine 2018 yılında adım attı. Genç boksör profesyonel arenada çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı. Ancak, Şubat 2023'te Tommy Fury karşısında aldığı yenilgi, genç boksörün kariyerindeki tek gölge olarak dikkat çekiyor.

Mike Tyson ve Jake Paul Boks Maçı (AA)

Tarihi Maçın Kazananı Kim Oldu?

Maç, 8 raund üzerinden yapılacak ve her raund 2 dakika sürecek. Boks dünyasının efsanesi Mike Tyson ile genç boksör Jake Paul'un buluşması, tüm spor dünyasında tarihi bir an olarak yankı uyandıracak. Tarihi maçın kazananı ise maç sonrasında burada yer alacak.