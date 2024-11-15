Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'de MYK toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti MYK bugün toplanıyor. Gazze, olası yeni harekat ve enflasyon toplantı gündeminde olacak. Öte yandan bütçe görüşmeleri sürecek. Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi görüşülecek. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi anlattı.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Gazze, olası yeni harekat ve enflasyon toplantı gündeminde olacak. Öte yandan bütçe görüşmeleri sürecek. Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi görüşülecek.