Sınır ötesine askeri harekat! MSB’den flaş açıklama: Türkiye’nin en doğal hakkı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1.299'u Irak'ın, 1.206'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 terörist etkisiz hale getirildi.

Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından icra edilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

SON 1 HAFTADA 48 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; - Son bir haftada 48, - 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1.299'u Irak'ın, 1.206'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 505 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha Ceylanpınar'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

HUDUTLARIMIZDA 149 ŞAHIS YAKALANDI

Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 149 şahıs yakalanmış, 1.443 şahıs ise engellenmiştir. - Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 610'a, engellenen kişi sayısı da 87 bin 755'e yükselmiştir.

KKTC'NİN 41'İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Türkiye, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ve istikrara sağladığı katkılarla müzakere süreçlerinin vazgeçilmez bir ülkesidir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de; başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar, Somali ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek vermeyi sürdürmektedir. Bu vesileyle; - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı'nı, 36 yıl önce işgal edilen topraklarını kurtaran Kardeş Azerbaycan'ın da "Millî Diriliş Günü"nü şimdiden kutluyoruz.

SN. BAKANIMIZ, İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI'NI MİSAFİR EDİYOR

Sayın Bakanımız; 8 Kasım'da beraberinde komuta kademesi ve Bakan Yardımcıları ile birlikte Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 4'üncü yılı münasebetiyle Ankara'da düzenlenen programa katılmış, - 10 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erkânıyla birlikte Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene iştirak etmiştir. 11 Kasım'da, Çekya Büyükelçimizi kabul eden Sayın Bakanımız, 12 Kasım'da Ankara'ya resmî ziyarette bulunan Bosna Hersek Savunma Bakanını ağırlamış, 13 Kasım'da Slovenya ve Zambiya Büyükelçilerimizi kabul etmiştir. Sayın Bakanımız bugün de (14 Kasım) resmî davetlisi olarak ülkemizde bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanını ağırlayacak, akabinde her iki Bakan geçtiğimiz günlerde menfur terör saldırısına uğrayan savunma sanayimizin en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'ı ziyaret edeceklerdir. Ottowa Sözleşmesi kapsamında; ülkemizin mayın temizlik faaliyetlerinde tecrübe ettiği iyi uygulamaların ve alınan derslerin paylaşılması ile Nijerya Federal Cumhuriyeti'nde Mayın Faaliyet Merkezi kurulması çalışmalarına destek maksadıyla, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Ottowa Sözleşmesi Uygulama Destek Biriminden oluşan heyet 4-8 Kasım tarihleri arasında Millî Mayın Faaliyet Merkezini ziyaret etmiştir. Diğer yandan 1-10 Kasım tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan ve derece elde eden, 8-10 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Uluslararası Masterlar Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası"nda kendi kategorilerinde toplamda 17 altın, 25 gümüş ve 11 bronz madalya kazanan "Kurbağalama" branşında ise Türkiye rekoru kıran Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü takımımızın sporcularını bir kez daha kutluyoruz.

İSRAİL'E KARŞI ULUSLARARASI TOPLUM GEREKLİ KARARLILIĞI GÖSTERMELİ

Filistin'de çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla masum Filistin halkının ölümüne sebep olan İsrail, Lübnan'a saldırmaya İran ile gerilimi tırmandırmaya devam etmektedir. İnsani yardımların ulaşmasına da engel olan İsrail'in saldırganlığı bölgenin güvenliği ve istikrarı için büyük tehdit oluşturmaktadır. İsrail'in soykırımına, ilhak girişimlerine ve bölgede yaratacağı gerilimlere karşı uluslararası toplum ve bölge ülkelerini bir kez daha gerekli kararlılığı göstermeye çağırıyoruz.

TSK EĞİTİM VE TATBİKATLARA DEVAM EDİYOR Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muharebe etkinliğinin muhafazası ve geliştirilmesine yönelik millî ve uluslararası tatbikat ve eğitim faaliyetleri de aralıksız sürdürülmektedir.

Bu kapsamda; - Kuzey Makedonya'da Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler,

- Tunus'ta Phoenix Express Deniz Güvenliği,

- İtalya'da Bold Machina Deniz Özel Harekât,

- Almanya ve Finlandiya'da Dynamic Front,

- NATO kapsamında Ramstein Alternate Hava Savunma,

- Millî Anadolu Kartalı Fiilî Uçuşlu Eğitimi ile Doğu Akdeniz'de Mavi Balina Davet tatbikatları devam etmektedir.

Seçkin Gözlemci Günü bugün icra edilen Mavi Balina Davet Tatbikatı'nda, "Savunma Sanayi Firmalarının Tanıtım Faaliyetleri" ile "Gelişen Teknolojinin Sualtı Harbine Etkisi" temalı akademik panel de bugün (14 Kasım) Aksaz Deniz Üs Komutanlığında gerçekleştirilecektir.

18-29 Kasım tarihleri arasında;

- Aksaz/Muğla'da Türkiye-Azerbaycan İkili SAT /SAS,

- Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında Kaplan Pençesi II tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır.

Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait BALCHIK gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında 5-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında;

- Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PLANET gemisi tarafından 8-11 Kasım tarihleri arasında Çanakkale'ye,

- Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru ORIKU tarafından ise 10-13 Kasım tarihlerinde İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır.

NATO Daimi Karşı Mayın Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) görevi kapsamında 13-16 Kasım tarihleri arasında Erdek/Balıkesir'e liman ziyaretinde bulunan TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz ile Romanya Deniz Kuvvetlerine ait BALESCU, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait ALGERO ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait TAJO gemileri, 16-19 Kasım tarihleri arasında Çanakkale'ye liman ziyareti gerçekleştirecektir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında Kanada Deniz Kuvvetlerine ait CHARLETTOWN ve İspanya Deniz Kuvvetlerine ait CRISTOBAL COLON gemileri 15-18 Kasım tarihleri arasında Aksaz/Muğla'ya liman ziyareti yapacaktır. Diğer yandan, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla Türk Yıldızları tarafından Antalya'da saygı uçuşu icra edilmiştir.

KKTC'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK 15 Kasım'da "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri" kapsamında,

- SOLOTÜRK tarafından Lefkoşa'daki geçit töreninde selamlama geçişi, Girne'de gösteri uçuşu, - TCG BORA hücumbotu ve TCG BARTIN karakol gemisi tarafından Gazimağusa'ya; TCG ATAK hücumbotu ve TCG GÜR denizaltısı tarafından Girne'ye liman ziyaretleri, - Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından ise 13-16 Kasım tarihleri arasında konserler icra edilecektir.

NEFER'İN MUAYENE VE KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edilmektedir. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe aracının muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca F-4E uçaklarının envantere girişinin 50'nci yılı kapsamında Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında 15-17 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Öte yandan, dünyanın önemli savunma sanayi firmaları arasında yer alan ürettiği yerli ve millî projelerle imkân ve kabiliyetlerimizin gelişimine büyük katkılar sağlayan ASELSAN'ın 49'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.

PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. "2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay, Eczacı Sınıfı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuruları bugün (14 Kasım), Hava Kuvvetleri Komutanlığına "2024 Yılı Pilot Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvuruları ise yarın (15 Kasım) sona erecektir.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

- Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir.