Katar Emiri Al Sani Türkiye’ye geliyor! Gündemde Gazze var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

İkili görüşme ile Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Onuncu Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza töreni düzenlenecek ve resmi yemek verilecek.

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani (AA)

MASADA GAZZE VAR

Kritik zirvede iki liderin İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın yanında, ikili ilişkiler ve ekonomik konularda da görüşme yapacağı kaydedildi.

"ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise yaptığı açıklamada "Katar Emiri Ankara'da olacak. Önemli görüşmeler yapılacak, yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı gerçekleştirilecek" dedi.